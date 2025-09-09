Μητσοτάκης σε Τασούλα: Μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε μισθούς, στηρίζουμε την οικογένεια

Πρωθυπουργικό μήνυμα στήριξης της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια και ταυτόχρονα ενίσχυσης της ελληνικής περιφέρειας στο τετ α τετ με ΠτΔ.

«Μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε μισθούς, στηρίζουμε την οικογένεια» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων, στον απόηχο των ανακοινώσεων της ΔΕΘ και των παρεμβάσεων υπέρ της κοινωνία.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ έχουν στοχευμένο χαρακτήρα, καθώς «μειώνουν φόρους και αυξάνουν καθαρούς μισθούς, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και στους νέους εργαζόμενους», ενώ μάλιστα έστειλε μήνυμα στήριξης της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια και ταυτόχρονης ενίσχυσης της ελληνικής περιφέρειας

«Μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε καθαρούς μισθούς, αλλά το κάνουμε με έναν διαφορετικό τρόπο από ότι συνέβαινε στο παρελθόν, δίνοντας πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι «όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η φορολογική ελάφρυνση, άρα τόσο μεγαλύτερος και ο καθαρός μισθός του νοικοκυριού».

Συγκεκριμένα, επανέλαβε ότι οι νέοι έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνουν φόρο. Επίσης οι νέοι 25 -30 ετών θα δουν τον συντελεστή να πέφτει από 22% σε 9%. Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας, με κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην πρώτη κατοικία σε περισσότερα από 12.000 χωριά και οικισμούς μέσα στην επόμενη διετία, αλλά και μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά «από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά πρόκειται για «μια ελάχιστη ανταπόδοση στους νησιώτες μας, τους ακρίτες μας του Ανατολικού Αιγαίου, οι οποίοι βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο Κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι από τον Ιανουάριο του 2026 θα εφαρμοστούν αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, ενώ τον Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα λάβουν μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ και οι ενοικιαστές επιστροφή ενός ενοικίου, ως απάντηση στη στεγαστική κρίση.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μειώνει φόρους και να αυξάνει δαπάνες, κάτι που αποδεικνύει τη συνέπεια και τη συνέχεια της οικονομικής μας πολιτικής», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της χώρας μας, ενώ καταληκτικά έσπευσε να επισημάνει ότι το αναπτυξιακό πλεόνασμα «θα επιστρέφει κάθε χρόνο στην κοινωνία με δίκαιο τρόπο».