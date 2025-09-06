Πολιτική | Ελλάδα

Χατζηδάκης: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν είναι θετική έκπληξη, είναι αποτέλεσμα σοβαρής πολιτικής

Χατζηδάκης: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν είναι θετική έκπληξη, είναι αποτέλεσμα σοβαρής πολιτικής
«Το ουσιαστικό πακέτο του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεύτερο μάλιστα αυτή τη χρονιά, είναι άμεση ενίσχυση του εισοδήματος, με πολύ μεγάλες μειώσεις φόρων! Αποτελεί ουσιαστική στήριξη στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες, στους νέους, στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, στους αυτοαπασχολούμενους, στους κατοίκους των μικρών χωριών και των ακριτικών νησιών», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κωστής Χατζηδάκης, μετά την εξαγγελίες του πρωθυπουργού από το βήμα της 89ης ΔΕΘ.

Ολόκληρη η ανάρτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης

«Ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης! Το ουσιαστικό πακέτο του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεύτερο μάλιστα αυτή τη χρονιά, είναι άμεση ενίσχυση του εισοδήματος, με πολύ μεγάλες μειώσεις φόρων! Αποτελεί ουσιαστική στήριξη στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες, στους νέους, στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους, στους αυτοαπασχολούμενους, στους κατοίκους των μικρών χωριών και των ακριτικών νησιών. Το πακέτο αυτό δεν είναι θετική έκπληξη. Μπορούμε να το κάνουμε πράξη, διότι η πολιτική μας έχει στηριχθεί στην ανάπτυξη και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Και έτσι τώρα επιστρέφει με υγιή τρόπο κοινωνικό μέρισμα σε συμπολίτες μας που το περιμένουν και το δικαιούνται. Ακολουθούμε μια οικονομική πολιτική με αποτέλεσμα και πραγματικό κοινωνικό χρώμα. Και σταθερά βήματα μπροστά! Από την απέναντι πλευρά, μόνο μεγάλα λόγια και λεφτόδεντρα. Οι Έλληνες μπορούν να επιλέξουν!».

