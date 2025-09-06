Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2%, μηδέν φόρος σε νέους εργαζόμενους, κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς

Επιπλέον μείωση φορολογικού συντελεστή για κάθε παιδί και ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44%, αλλά και μηδενικός φόρος για νέους εργαζόμενους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Συντελεστής 25% για εισοδήματα για 12.000- 25.000 ευρώ. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς το 2027. Μείωση τεκμηρίων κατά 30%. Οι 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις του 2030, με Εθνικό απολυτήριο και μεταφορά των Πολεοδομιών στην Κτηματολόγιο ΑΕ.

Την «πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση» αξίας 1,4 δισ. ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Με το σύνθημα «βάζουμε την Ελλάδα ψηλά», αλλά και πως «νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες» ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφει στην κοινωνία.

Στο φορολογικό πεδίο ανήγγειλε πως και τον επόμενο χρόνο μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές πλην του εισαγωγικού κατά 2% και με επιπλέον μείωση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Εξήγγειλε και ενδιάμεσο συντελεστή 39% από 44%, αλλά και μηδενικός φόρος για νέους εργαζόμενους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Στην αγορά ακινήτων θεσπίζεται συντελεστής 25% για εισοδήματα για 12.000- 25.000 ευρώ.

Επίσης ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων. Ανακοίνωσε επίσης μείωση κατά 50% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων ανήγγειλε ο πρωθυπουργός. Ανακοίνωσε επίσης μείωση κατά 50% και κατάργηση σε 2 χρόνια του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς. Επίσης ανήγγειλε τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έως το 2027, αλλά και τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για 500.000 φορολογούμενους. Αυξήσεις ανήγγειλε και για ενστόλους και διπλωμάτες.

Ο πρωθυπουργός ξεδίπλωσε και τον άξονα των 4 μεγάλων μεταρρυθμίσεων με ορίζοντα του 2030, που «αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις»: Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, η ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο στο οποίο μεταφέρονται οι πολεοδομίες που φεύγουν από τους Δήμους στο κομμάτι έκδοσης αδειών, αλλά και εθνικό Ενεργειακό Χάρτη για τις επόμενες δεκαετίες.

Ειδικά για την αγορά ενέργειας δεν απέκλεισε παρέμβαση αν δεν συγκλίνουν οι τιμές με την πορεία της αγοράς χονδρικής.

Αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις που αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις. Πρότεινε πολιτική συνεργασία και συναίνεση με ξεκίνημα από το Εθνικό απολυτήριο. Έκανε λόγο επίσης για απειλητική αβεβαιότητα «στη γειτονία μας», για το μέτωπο των δασμών, της κλιματικής κρίσης και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Επισήμανε την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα ως προϋπόθεση για ευημερία αλλά και για ανάγκη χαμηλών τόνων στον πολιτικό διάλογο. «Η Ελλάδα θυμάται, συγκρίνει και κρίνει. Ζυγίζει και αποφασίζει» ανέφερε, ολοκληρώνοντας την ομιλία του.

Αναλυτικότερα, τα 10 βασικά μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τα ακόλουθα:



1. Μειώσεις φορολογικών συντελεστών για μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες αλλά και επιπλέον ελαφρύνσεις για κάθε παιδί



Από τον επόμενο χρόνο μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές, πλην του εισαγωγικού που είναι ήδη στο 9%, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Οι συντελεστές μειώνονται περαιτέρω ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε κάθε νοικοκυριό.





Συγκεκριμένα, η κλίμακα για έναν εργαζόμενο με μισθό από 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% μειώνεται στο 20% και υποχωρεί περαιτέρω στο 18% όταν υπάρχει ένα παιδί. Αντίστοιχα, κατεβαίνει στο 16% με δύο τέκνα. Θα υποχωρεί στο 9% για τους τρίτεκνους. Και θα μηδενίζεται σε οικογένειες με 4 ή περισσότερα παιδιά. Με τη νέα κλίμακα ένας εργαζόμενος των 20.000 ευρώ με δύο παιδιά, θα έχει ετήσιο όφελος 600 ευρώ. Με τρία τέκνα θα εξοικονομεί 1.300 ευρώ. Και με τέσσερα παιδιά, το κέρδος θα είναι 1.680 ευρώ.



Σημειώνεται ότι οι αλλαγές αυτές αφορούν το ατομικό εισόδημα, κι όχι το οικογενειακό, άρα κάθε μέλος ενός νοικοκυριού με εισοδήματα θα έχει όφελος.



Εάν, πάλι, έχει ετήσιες αποδοχές 30.000 ευρώ και δεν έχει παιδιά, το όφελος του θα είναι 400 ευρώ. Με ένα παιδί, αυτό θα ανεβαίνει στα 800. Με δύο, στα 1.200. Με τρία παιδιά, στα 2.100. Και με τέσσερα, στα 4.100 ευρώ. Η κλιμάκωση αυτή για πολλούς φορολογούμενους συνεπάγεται από μισό μέχρι και πάνω από έναν μισθό τον χρόνο. Με τις ίδιες ρυθμίσεις, δύο εργαζόμενοι πολύτεκνοι θα έχουν όφελος ένα ποσό ίσο με επιπλέον δύο μισθούς για τον κάθε γονέα.



Επίσης για τα εισοδήματα από 40.000 έως 60.000 ευρώ καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39%, από 44%.



Οι αλλαγές στην κλίμακα εισοδήματος θα εφαρμοστούν από το φορολογικό έτος 2026, που σημαίνει ότι οι μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπως και οι συνταξιούχοι θα δουν την ωφέλεια από τον Ιανουάριο του 2026, όταν και θα δουν την μείωση στις κρατήσεις τους.



2. Κανένας απολύτως φόρος για τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών με έσοδα μέχρι 20.000 ευρώ και μειωμένος συντελεστής 9%, αντί 22%, για τα επόμενα 5 χρόνια, μέχρι τα 30 τους



Στο εξής κανένας εργαζόμενος έως 25 ετών με εισοδήματα μέχρι και 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο, ενώ για ακόμα 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι τα 30 τους, θα φορολογούνται με τον βασικό συντελεστή 9% αντί του 22% που ισχύει σήμερα. Πρόκειται δηλαδή για μείωση φόρου άνω του 50%. Με αυτή την πρωτοβουλία, ένας εργαζόμενος 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ θα εξοικονομεί 1.283 ευρώ ετησίως, δηλαδή περισσότερο από έναν μισθό. Εάν, πάλι, το εισόδημα του φθάνει τις 20.000, το όφελος του θα είναι 2.480 ευρώ. Δηλαδή, σχεδόν δύο μισθοί. Και για μια 28χρονη επαγγελματία με τα ίδια έσοδα, το κέρδος θα είναι 1.300 ευρώ, ισοδύναμα περίπου με μία ακόμη μηνιαία αμοιβή της.



3. Μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους το 2026 και καταργείται το 2027



Πέφτει στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 και από το 2027 καταργείται πλήρως, που ισοδυναμεί με πρόσθετο όφελος για 671.000 συνταξιούχους, πέραν της ελάφρυνσης από τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές και την καθιερωμένη ετήσια αύξηση των αποδοχών τους.



4. Μείωση στους φόρους ενοικίων για 150.000 ιδιοκτήτες ακινήτων



Θεσπίζεται χαμηλότερος συντελεστής 25% για τα εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Μέχρι τώρα, για κάθε εκμισθωτή υπήρχε ενιαίος συντελεστής 15% έως τα 12.000 ευρώ. Στη συνέχεια, όμως, αυτός ανέβαινε απότομα στο 35%. Η θέσπιση του νέου συντελεστή ικανοποιεί, αρχικά 150.000 μικρούς ιδιοκτήτες οι οποίοι αδικούνταν. Παράλληλα η ρύθμιση βοηθά και στη φορολογική συμμόρφωση. Συνεπώς, αφού μειώνεται η φορολογία με τον ενδιάμεσο συντελεστή και είναι, πια, μόνιμη η επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, στο εξής, θα έχουν κίνητρο να δηλώνουν τα αληθινά ενοίκια. Μάλιστα όταν αυτό συμβεί θα εξετασθούν και περαιτέρω μειώσεις στη φορολόγηση των ακινήτων.



5. Μείωση του ΕΝΦΙΑ στο μισό για την πρώτη κατοικία σε όλα τα χωριά κάτω από 1.500 κατοίκους το 2026 και κατάργησή του το 2027



Για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας από το 2026 μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ στο μισό και το 2027 καταργείται εντελώς στις πρώτες κατοικίες χωριών κάτω από 1.500 κατοίκους! Είναι ένα σημαντικό κίνητρο για να παραμένουν γονείς και παιδιά στους τόπους τους ή και να επιστρέψουν εκεί για μία νέα ζωή.



6. Μειωμένος ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων



Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, εξαντλώντας τα όρια τα οποία θέτει η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σήμερα, ο μειωμένος ΦΠΑ ισχύει μόνο σε 5 νησιά, κυρίως σε εκείνα που είχαν το βάρος της φιλοξενίας προσφύγων. Στο εξής, το μέτρο επεκτείνεται και σε δεκάδες άλλα τα οποία ανήκουν στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου και στις ενότητες των Δωδεκανήσων και του Έβρου. Από τη Λήμνο μέχρι την Κάρπαθο και από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο.



7. Μικρότερα τεκμήρια για 500.000 φορολογούμενους



Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους. Επίσης διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους. Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, επεκτείνεται η περίμετρος των δικαιούχων για τη μείωση 50% του ελάχιστου εισοδήματος, που ισχύει σήμερα για όσους μένουν σε μικρές κοινότητες.



8. Μέτρα για το στεγαστικό με αξιοποίηση και ακινήτων του δημοσίου. Θα χτισθούν 2.000 διαμερίσματα σε τρία πρώην στρατόπεδα για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία



Πρώτη κίνηση η παραχώρηση 3 στρατοπέδων, ένα στο Μοσχάτο, το δεύτερο στη Θεσσαλονίκη (στρατόπεδο Ζιάκα) και το τρίτο στην Πάτρα (στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη). Σε αυτά θα χτιστούν 2.000 διαμερίσματα με προοπτική το 25% από αυτά να στεγάσουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το 75% θα αποδοθεί σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία. Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί, αποδίδοντας στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα.

9. Ενίσχυση των εγχώριων επενδύσεων στην άμυνα και την κατασκευή οχημάτων



Διπλασιάζεται η έκπτωση στις δαπάνες επενδύσεων που θα γίνονται στην ελληνική αγορά στους τομείς άμυνας και κατασκευής οχημάτων. Η συγκεκριμένη ενίσχυση μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 150 εκατομμύρια, με σκοπό να προωθηθούν μεγάλες επενδύσεις στην άμυνα και τη βιομηχανία της, υπό το πρίσμα των κατευθύνσεων της Ευρώπης για την ενίσχυση της κοινής ασφάλειας των κρατών-μελών.



10. Στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας



Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας για την αύξηση των εξαγωγών και είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την περαιτέρω απλούστευση των αδειοδοτήσεων με αιχμή τις επενδύσεις στο χώρο της Βιομηχανίας. Σύντομα τελειώνουν τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για βιομηχανία και τουρισμό. Παράλληλα, εξελίσσεται η προκήρυξη της δράσης, ύψους 200 εκατομμυρίων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας ενώ η Αναπτυξιακή Τράπεζα, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, παρέχει επιπλέον 780 εκατομμύρια για ευνοϊκά δάνεια προς μικρομεσαίους. Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας θα καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα με ενεργοποίηση από το 2026 ενώ 50 εκατομμύρια θα διατεθούν ειδικά για το ταμείο καινοτομίας φαρμάκων. Ταυτόχρονα ξεκινούν, οι χρηματοδοτήσεις 2 νέων ευρωπαϊκών ταμείων, του Κοινωνικού Κλιματικού και του Εκσυγχρονισμού: 700 εκατομμύρια για την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων μονάδων. Ακόμη 200 εκατομμύρια για μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία. Και επιπλέον 300 εκατομμύρια ως ξεκίνημα για τη σταδιακή ανανέωση του ακτοπλοϊκού μας στόλου με νέα πράσινα πλοία.

Οι 4 μεταρρυθμίσεις:

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στις τέσσερις μεγάλες μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα του 2030, που όπως τόνισε, «αλλάζουν οριστικά τη χώρα, υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους και απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις:

1. Θεσμοθέτηση και στην Ελλάδα του Εθνικού Απολυτηρίου

Με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθεί ο αυτοτελής ρόλος του Λυκείου, αποκτώντας το δικό του εκπαιδευτικό κύρος και το δικό βάρος στην εργασιακή προοπτική των αποφοίτων. Ύστερα από μία σειρά αξιόπιστων δοκιμασιών στη διάρκεια του σχολείου, τα παιδιά θα μπορούν να εισάγονται στο Πανεπιστήμιο με βασικό πυρήνα το Εθνικό Απολυτήριο. Μία αλλαγή, που πρέπει να εξεταστεί από κοινού με τα κόμματα, ώστε να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας

2. Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ

Η Υγεία αποτελεί το δεύτερο πεδίο που απαιτεί συνεννόηση. Η προσπάθεια που εξελίσσεται στο ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για ανακαινίσεις ΤΕΠ σε 93 νοσοκομεία και 163 Κέντρα Υγείας, απογευματινά χειρουργεία, προληπτικές εξετάσεις κλπ, πρέπει να συνεχισθεί με κατανόηση και διάθεση θετικών προτάσεων από όλους

3. Σύγχρονες Πολεοδομίες με πλήρες Κτηματολόγιο

Μία μεταρρύθμιση που θα επιτρέψει στον καθένα να ξέρει πού θα χτίσει τι και με ποιους όρους. Οι Πολεοδομίες θα φύγουν από τους δήμους για να ενταχθούν οργανικά στο Κτηματολόγιο ΑΕ.

4. Ο Ενεργειακός Χάρτης των επόμενων δεκαετιών

Εθνικό στοίχημα η ενεργειακή αυτονομία σε συνδυασμό με προσιτές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Κάτι που ταυτίζεται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπου η Ελλάδα ήδη πρωταγωνιστεί, εξάγοντας ενέργεια από τον ήλιο και τον αέρα της.

Αναβαθμισμένο μισθολόγιο για τις ΕΔ

Ο πρωθυπουργός επίσης ανακοίνωσε αυξήσεις για ενστόλους και διπλωμάτες με το νέο αναβαθμισμένο Μισθολόγιο Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχων του Διπλωματικού Σώματος.

Ο συνολικός αριθμός των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων. Μπορεί η ενίσχυση να φτάσει μέχρι τα 150 εκατ. ευρώ.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δήλωσε πως είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Επίσης, αναφορικά με τον τομέα των Ενόπλων Δυνάμεων και την θωράκιση της άμυνας, ο πρωθυπουργός έκανε γνωστό ότι διπλασιάζεται η έκπτωση στις επενδύσεις στην άμυνα και στην κατασκευή οχημάτων, προαναγγέλλοντας ενίσχυση μέχρι 150 εκατ. ευρώ.

Δεν κάνω εκπτώσεις - Δεν δίνω χρήματα που δεν έχω

«Εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω» επισήμανε στην αρχή της ομιλίας του. Απόφαση είναι να πατήσουμε γκάζι ώστε το 2027 να ανατείλει για την κυβέρνηση μία νέα τετραετία, πρόσθεσε.

Υπενθύμισε τα πρόσθετα μέτρα 1,5 δισ. ευρώ που είχαν ανακοινωθεί πέρσι την άνοιξη μεταξύ των οποίων και παρεμβάσεις (επιστροφή ενοικίου και ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων) που θα ενεργοποιηθούν το Νοέμβριο.

Για το νέο πακέτο ανέφερε πως «ό,τι ανακοινώνω είναι κοστολογημένο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες». Επισήμανε επίσης πως «οι μεταρρυθμίσεις μας ανοίγουν περιθώρια για μέτρα στήριξης του εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια».

Ο καλύτερος τρόπος για να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές, αλλά οι μειώσεις φόρων.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν θα δώσει χρήματα και υποσχέσεις που δεν έχει, υπενθυμίζοντας ότι τα ίδια είχε αναφέρει από το βήμα της ΔΕΘ κατά την πρώτη του παρουσία ως αρχηγός της ΝΔ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «σήμερα σας μιλώ στο ίδιο Βήμα για 10ατη φορά. Οι πολιτικές μου εμπειρίες είναι πλέον περισσότερες, όπως και το γκρίζο χρώμα στα μαλλιά μου. Αυτό που δεν άλλαξε όμως είναι αυτό που θεωρώ πυρήνα και πεμπτουσία της πολιτικής»

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Ελλάδα πέρασε από την κρίση στην ανάπτυξη, και πλέον είναι μια χώρα που οι μισθοί αυξάνονται και οι φόροι μειώνονται.

Όμως παραδέχθηκε ότι πολλοί συμπολίτες μας τα περνάνε δύσκολα, γι' αυτόν το λόγο η στήριξη των εισοδημάτων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι προτεραιότητα, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός.

Χαρακτήρισε ως επιτυχία το ότι «με τη συνετή μας οικονομική πολιτική μειώσαμε τους φόρους και περιορίσαμε τις δαπάνες».

«Εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω» επισήμανε. Απόφαση είμαστε να πατήσουμε γκάζι ώστε το 2027 να ανατείλει για την κυβέρνηση μία νέα τετραετία, πρόσθεσε.