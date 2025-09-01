Μαρινάκης: Ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου

«Χάσαμε πολλά χρόνια και στερήσαμε από χιλιάδες Έλληνες φοιτητές το αυτονόητο δικαίωμα να μπορούν, αν το θέλουν, να φοιτήσουν σε ένα μη κρατικό Πανεπιστήμιο», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Χάσαμε πολλά χρόνια και στερήσαμε από χιλιάδες Έλληνες φοιτητές το αυτονόητο δικαίωμα να μπορούν, αν το θέλουν, να φοιτήσουν σε ένα μη κρατικό Πανεπιστήμιο, χωρίς να χρειαστεί να μεταναστεύσουν από την πατρίδα τους και επιτέλους σταματήσαμε να αποτελούμε μια θλιβερή εξαίρεση στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη», υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σχετικά με την επικείμενη έναρξη της λειτουργίας στη χώρα μας 4 μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Πάντως, ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι «πάνω απ΄ όλα, όμως, η κυβέρνηση και η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα τη στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου. Απέναντι σε όσους αναπαράγουν στερεότυπα, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και επενδύουν στην καθήλωση και τη στασιμότητα, απαντάμε με δεδομένα: αύξηση τακτικής χρηματοδότησης, ιστορικά υψηλά στην ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, νέα έργα σε σίτιση, στέγαση, εξοπλισμό και έρευνα, αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο που απαντά στα προβλήματα χωρίς να αδικεί τους ανθρώπους του πανεπιστημίου και συνεργασίες με μεγάλα εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Harvard, το Columbia και το Yale».

Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών εάν συμφωνεί με αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε πως ο πρώην πρωθυπουργός «κατάφερε εκείνα τα χρόνια και εκμεταλλεύτηκε μια δύσκολη κατάσταση, επένδυσε στο λαϊκισμό και αυτά τα έχει γράψει η ιστορία». Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε πως ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί από τους πολίτες και ως πρωθυπουργός αλλά και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2023. «Επιλέγει αντί για αυτοκριτική να ζητάει από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους. Δεν νομίζω ότι η επιτυχία ή η αποτυχία αυτής της κυβέρνησης εξαρτάται από το ποιον θα έχει αντίπαλο», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά τοποθέτηση του κ. Τσίπρα ότι η ΝΔ αύξησε τη φτώχεια ενώ η δική του κυβέρνηση τη μείωσε, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι το ποσοστό φτώχειας υπολογίζεται με βάση το διάμεσο εισόδημα το οποίο έχει αυξηθεί σε ονομαστικούς όρους 28%. «Το να υπολογίζεις το ποσοστό αυτό χωρίς να λες ότι έχει αλλάξει το διάμεσο εισόδημα, δημιουργείς στρεβλή εικόνα. Ο πρωθυπουργός που θα έσκιζε τα μνημόνια και επέβαλλε 30 φορολογικούς συντελεστές, έφερε την προσωπική διαφορά, το ασφαλιστικό Κατρούγκαλου και όταν έφυγε από την εξουσία 2 στους 3 έπαιρνε κάτω από 1.000 ευρώ, το να λέει ότι μας έκανε πλουσιότερους, καλά κάνει και το λέει. Δεν ξέρω ποιος τον πιστεύει. Κρίθηκε από τους πολίτες. Καλύτερο από το να προσπαθείς να ξαναγράψεις την ιστορία, θεωρώ ότι είναι να κάνεις αυτοκριτική. Ως προς το περιβάλλον που αναφέρονται διάφοροι αναλυτές, να πούμε ότι στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη. Στα χρόνια τα δικά μας με τις μεγαλύτερες εξωγενείς κρίσεις, η Ελλάδα αναπτύσσεται διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, έχουμε δώσει τέτοιες αυξήσεις που σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε καλύψει και τις αυξήσεις τιμών», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για δημοσιεύματα για κρυφές διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών με την οποία διαψεύδονται κατηγορηματικά.

Σχετικά με τόσα ανέφερε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για τις τιμές λιανικής στην ενέργεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ήταν σαφές αυτό το οποίο είπε. Η χώρα κατάφερε να συγκρατήσει στο μέγιστο δυνατό τόπο πιο χαμηλά τις τιμές λιανικής ενώ είχαμε υψηλές τιμές χονδρικής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ελλάδα έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα για τη στήριξη πολιτών για αυξημένες τιμές ρεύματος σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεδομένο ότι θα στηρίζουμε τον καταναλωτή. Το δεύτερο που κάνει το κράτος είναι να κάνει παρεμβάσεις για αδικαιολόγητες αυξήσεις. Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι δεν θα χρειαστεί δεύτερη παρέμβαση».

Σε ό,τι αφορά κενές θέσεις στο ΕΣΥ, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στον κανόνα 1+1 για τις προσλήψεις συνολικά για το δημόσιο. «Απόδειξη αυτού είναι ότι ενώ υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει αυτός ο κανόνας, είναι πως όταν ήρθαμε στην διακυβέρνηση του τόπου οι υπηρετούντες στην υγεία ήταν 77.000 και σήμερα είναι 84.063», συνέχισε, ενώ αναφέρθηκε σε μία σειρά από αυξήσεις και κίνητρα που έχουν δοθεί. «Χρειάζονται και άλλα. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που ανακαινίζουμε νοσοκομεία. Δεν είναι μακέτες αλλά έργα τα οποία παραδίδονται. Και έχουμε πάρει και πρωτοβουλίες για τον ΕΚΑΒ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ή κενά. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως το ΚΥ στην Αίγινα όπου προκηρύσσονται θέσεις και δεν καλύπτονται. Θα συνεχίσουμε να βγάζουμε αυτές τις προκηρύξεις. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που οι οργανικές θέσεις ταυτίζονται με τους υπηρετούντες. Έχουμε μειώσει τα κενά. Η υγεία το 2019 ήταν στο χειρότερο σημείο και ήταν μια κατάσταση ντροπιαστική. Σήμερα το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα», συμπλήρωσε ενώ είπε «το αφήγημα του ΕΣΥ υπό κατάρρευση, καταρρέει με κρότο».

Ενόψει της ΔΕΘ και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε πως είναι δίκαιο να πάρουν και έναν και δύο μισθούς παραπάνω οι άνθρωποι που εργάζονται. «Πάμε στο αν γίνεται. Υπάρχει μία διαφωνία με το ΠΑΣΟΚ, στο πόσο κοστίζει. Το ΠΑΣΟΚ λέει περίπου τα μισά από όσα λέμε εμείς που λέμε ότι είναι 2,7 δισ. άρα ο ένας μισθός 1,3 και 1,4 δισ. ευρώ. Μπορεί να φτάσει το 1,5 δισ. όσο αυξάνονται οι μισθοί αφού έχουμε αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτή τη στιγμή και οι δύο μισθοί κάτι παραπάνω από 2,7 δισ. ευρώ. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ; Λέει ότι καθαρά είναι το μισό. Το είχε πει ο κ. Ανδρουλάκης και ρωτήσαμε τον υπουργό οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Λένε ότι το κόστος ενός μέτρου υπολογίζεται με το μεικτό ποσό. Αυτό λέει η Ευρώπη. Αυτοί λένε κάτι ενάντια στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Λέει ψέματα η Ευρώπη; Λέμε ψέματα εμείς; Να έρθει κάποιος από αυτό το κόμμα να πει ότι το 1,5 δισ. που έχει να δώσει το κράτος να το δώσει μόνο στον 13ο και 14ο μισθό. Καλή η συζήτηση του τι θα δώσεις, πολύ σημαντική πώς θα τα δώσεις. Το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί ότι είναι καλή εξέλιξη που ενώ μειώνεις τους φόρους έχουμε έσοδα;», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Για τον διορισμό πρώην γραμματέα του υπουργείου Παιδείας ως πρύτανη σε ένα από τα μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια, ανέφερε ότι η κριτική που γίνεται είναι εξαιρετικά άδικη και προσβλητική. «Ο κ. Ζώρας είναι καθηγητής ιατρικής, έχει διατελέσει πρύτανης και έρχεται τώρα να αναλάβει τη διοίκηση ενός παραρτήματος ξένου πανεπιστημίου. Αυτό προσθέτει κύρος. Όσο ήταν ΓΓ είχε εμπλοκή με τη διαδικασία αδειοδότησης; Όχι, είναι η απάντηση. Κατά το χρόνο που διενεργείτο αυτή η διαδικασία δεν ήταν ΓΓ ούτε είχε και σχετική αρμοδιότητα μέχρι να φύγει. Δεν αμφισβητείται ότι έχει το βιογραφικό για να αναλάβει πρύτανης μη κρατικού πανεπιστημίου. Ποιο είναι το πρόβλημα; Τι υπονοεί ο κ. Παραστρατίδης; Υπονοεί κάτι σκοτεινό ή διαπλοκή... δεν πρέπει να είναι ανακοινώσεις του ποδαριού. Τι θέλει να πει; Υπάρχει κάποιο ασυμβίβαστο; Απλά πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα. Ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ ότι η προπαγάνδα του έπεσε στο κενό. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα κόμματα. Πέρασαν 20 χρόνια από τότε που έκανε ιστορικά επιζήμια κωλοτούμπα. Επίκειται η αναθεώρηση του άρθρου 16 και εκεί θα δείξει αν παραμένει στις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης», υπογράμμισε.

«Πάγια θέση μας χωρίς να σχολιάζουμε απόφαση άλλου κράτους, είναι πως διατηρούμε σχέσεις όχι μόνο με το Ισραήλ αλλά με το σύνολο του αραβικού κόσμου. Ενισχύουμε την παλαιστινιακή αρχή, εμμένουμε στην παύση των εχθροπραξιών και στηρίζουμε τη λύση των δύο κρατών. Δεν τίθεται ζήτημα αν θα αναγνωρίζουμε κράτος της Παλαιστίνης αλλά το πότε και πάντα εντός του ΟΗΕ», απάντησε σχετικά με απόφαση των ΗΠΑ για τους εκπροσώπους της παλαιστινιακής αρχής.

«Είναι ανατριχιαστικό στην Ελλάδα, τη χώρα της δημοκρατίας, της φιλοξενία, να εκδιώκονται άνθρωποι λόγω του θρησκεύματός τους, της εθνικότητάς τους. Φαντάζομαι θυμάστε ποιοι το έκαναν αυτό στο παρελθόν και τι εκπροσωπούσαν. Είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό στη χώρα μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το συζητάμε. Η δικαιοσύνη οφείλει να προχωρήσει χθες αν θεωρήσει ότι αυτό εμπίπτει σε κάποιο αδίκημα. Κανείς δεν θέλει να βλέπει αυτό που συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας και αλλού στον κόσμο», ανέφερε σχετικά με περιστατικό στη Νάξο.

Για τα ελληνοτουρκικά και όσα είπε χθες ο Ταγίπ Ερντογάν, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι δηλώσεις που δεν συνάδουν με την πραγματικότητα και διαστρεβλώνουν πλήρως την ιστορία. «Δεν συμβάλλουν στο κλίμα καλής γειτονίας που θα ήθελαν και οι δύο χώρες να εμπεδωθεί», πρόσθεσε.

Για τις αντιδράσεις για το νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως δεν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας και «τα κίνητρά μας είναι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος της χώρας».

Πρόσθεσε πως υπάρχει προπαγάνδα εκείνων που προσπαθούν να μπερδέψουν παράνομους μετανάστες με νόμιμους ή παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα μας και θέλει να δουλέψει.

«Ο παράνομος μετανάστης διαπράττει κάτι παράνομο που συνιστά ποινικό αδίκημα. Δεν είναι δυνατόν στα 7 χρόνια το παράνομο να γίνεται νόμιμο. Δεν θέλουμε να εκπέμψουμε μήνυμα μίσους. Μιλάμε για τους παράνομους μετανάστες που εισβάλλουν στη χώρα, εκεί δεν θα κάνουμε το παραμικρό βήμα πίσω», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου απάντησε πως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.

Για τον ΚΟΚ ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα περιθώρια για να εκπέμψει μήνυμα αυστηρότητας. «Δεν υπάρχει κυβέρνηση που μπορεί να μηδενίσει αυτά τα τραγικά περιστατικά. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που με πολιτικές που εφαρμόζονται έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο υλοποιούμε. Στόχος είναι χρόνο με τον χρόνο να μειωθούν τα τραγικά τροχαία», συμπλήρωσε.

Για δημοσιεύματα για πιθανή επαναφορά του Γρηγόρη Δημητριάδη στη ΝΔ, απάντησε πως στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης έχει μιλήσει η δικαιοσύνη. «Σε πολιτικό σκέλος δεν έχω ενημέρωση περί επιστροφής. Ούτε μπορούμε να μπούμε σε διαδικασία ως κυβέρνηση να σχολιάζουμε φήμες. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Αναφορικά με άρθρο στην εφημερίδα «Καθημερινή» σχετικά με τον αριθμό των βαρυποινήτων που αποφυλακίστηκαν επί Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αυτά που λέει ο αρθρογράφος δεν ισχύουν. «Ο βασικός λόγος είναι ότι ειδικά με το νομικό καθεστώς επί Τσίπρα, δεν θα μπορούσε κάποιος να είναι στη φυλακή με ποινή μέχρι 5 χρόνια. Αυτό άλλαξε τα τελευταία χρόνια όπου πολλές ποινές φυλάκισης πλημμεληματικού χαρακτήρα μπορούν να σε οδηγήσουν στη φυλακή. Στις 17.000 αποφυλακίσεις εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να συμπεριληφθούν ποινές κάτω των 5 ετών. Δεύτερον, είναι 17.000 αποφυλακίσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαπράξει κακούργημα. Αν οι βιαστές, δολοφόνοι, έμποροι ναρκωτικών είναι το 60% ή το 70% αλλάζει την ουσία; Δηλαδή ένας απατεώνας που θα έπρεπε να είναι στη φυλακή για 10 χρόνια και βγήκε στα 3 είναι καλό; Ένας πλαστογράφος που μπορεί να έφαγε 14 χρόνια και βγήκε στα 4 και κάτι, ήταν εντάξει; Στις 17.000 εκ των πραγμάτων μιλάμε για ανθρώπους που τέλεσαν κακούργημα. 17.000 βαρυποινίτες, αυτό είναι αληθές. Λέει ότι και προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν ψηφίσει νόμους αποσυμφόρησης φυλακών. Ήταν η μόνη φορά που ο νόμος δεν είχε εξαιρέσεις. Προηγούμενο σε σχέση με αυτό που συνέβη επί των ημέρων ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει. Υπάρχουν και κυβερνήσεις που αυστηροποίησαν τις ποινές. Πχ ένας βιαστής ανηλίκων μέχρι να έρθουμε εμείς στα πράγματα δεν είχε αποκλειστική ποινή τα ισόβια. Πολιτικές αποφάσεις είναι αυτές. Αν δεν ήταν η αλήθεια, θα είχε βγει κάποιος να πει ότι δεν είναι έτσι», συμπλήρωσε.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Η αδειοδότηση τεσσάρων μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ και συγκεκριμένα του Open University, του University of YORK, του University of Keele και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την ΕΘΑΑΕ και τον ΕΟΠΠΕΠ. Ειδικά, για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘΑΑΕ όσον αφορά στη διασφάλιση ποιότητας, στην εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, στην επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, στην πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, στην καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και στην επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο ΕΟΠΠΕΠ επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Όλες οι αιτήσεις προέρχονται από εγνωσμένης αξίας Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και η προσθήκη τους στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη μόνο θετικά έχει να προσφέρει.

Η διαδικασία αδειοδότησης των τεσσάρων αυτών πανεπιστημίων αποδεικνύει πως τέθηκαν τα πιο αυστηρά κριτήρια από την πλευρά της ελληνικής Πολιτείας. Αυτό δεν σημαίνει πως τα Πανεπιστήμια που δεν έλαβαν αδειοδότηση τώρα, δεν μπορούν να λάβουν στο μέλλον, εφόσον θα πληρούν τα κριτήρια.

Χάσαμε πολλά χρόνια και στερήσαμε από χιλιάδες Έλληνες φοιτητές το αυτονόητο δικαίωμα να μπορούν, αν το θέλουν, να φοιτήσουν σε ένα μη κρατικό Πανεπιστήμιο, χωρίς να χρειαστεί να μεταναστεύσουν από την πατρίδα τους και επιτέλους σταματήσαμε να αποτελούμε μια θλιβερή εξαίρεση στον παγκόσμιο εκπαιδευτικό χάρτη.

Η έλευση των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην χώρα μας ως κόμβο εκπαίδευσης, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα οδηγήσει στην εισροή οικονομικών πόρων και από αλλοδαπούς φοιτητές και θα συμβάλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής παιδείας.

Πάνω απ΄ όλα, όμως, η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα τη στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου. Απέναντι σε όσους αναπαράγουν στερεότυπα, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και επενδύουν στην καθήλωση και τη στασιμότητα, απαντάμε με δεδομένα: αύξηση τακτικής χρηματοδότησης, ιστορικά υψηλά στην ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, νέα έργα σε σίτιση, στέγαση, εξοπλισμό και έρευνα, αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο που απαντά στα προβλήματα χωρίς να αδικεί τους ανθρώπους του πανεπιστημίου και συνεργασίες με μεγάλα εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Harvard, το Columbia και το Yale.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Ταγαράς παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τον νέο Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο «οδηγό κανόνων» για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Πρόκειται για μια ιστορική τομή, αφού όλες οι μέχρι σήμερα διάσπαρτες και συχνά παρωχημένες διατάξεις εκσυγχρονίζονται και συγκεντρώνονται σε έναν σύγχρονο Κώδικα.

Με τον τρόπο αυτό:

- οι μηχανικοί, οι νομικοί και όλοι οι πολίτες αποκτούν πλέον σαφείς κανόνες σχετικά με τη δόμηση, τα αυθαίρετα, τις χρήσεις γης, τις αστικές αναπλάσεις κ.λπ.,

- η δημόσια διοίκηση απλοποιεί τις διαδικασίες,

- ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και περιορίζεται η αυθαίρετη δόμηση.

Ο Κώδικας δεν φέρνει νέους κανόνες∙ οργανώνει με σαφήνεια αυτούς που ήδη υπήρχαν. Μέχρι σήμερα, οι κανόνες που ρύθμιζαν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό ήταν σκορπισμένοι σε δεκάδες νόμους και διατάξεις, συχνά ξεπερασμένους ή αντιφατικούς, άσχετους, πολλές φορές, ως προς το γενικό αντικείμενό τους, με τη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία. Ο νέος Κώδικας συγκεντρώνει όλη τη νομοθεσία σε ένα πλαίσιο, με ξεκάθαρη διατύπωση και απλή γλώσσα.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τη βιώσιμη αλιεία.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι:

α) η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τον έλεγχο της αλιείας και τη ρύθμιση των υδατοκαλλιεργειών, της ερασιτεχνικής αλιείας και της αλιευτικής δραστηριότητας,

β) η αναδιάρθρωση και ενίσχυση του πλαισίου διοικητικών κυρώσεων στους τομείς των τροφίμων, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών,

γ) η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα του κρέατος,

δ) η τροποποίηση των αρμοδίων αρχών για την ταξινόμηση και επισήμανση των γεωργικών φαρμάκων και των δραστικών ουσιών τους,

ε) η υποστήριξη της λειτουργίας και του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

στ) η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με τη νομοθέτηση μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών δίνουμε τέλος σε μια θεσμική και νομική εκκρεμότητα ετών.

Μέσω του νομοσχεδίου που προωθούμε επιτυγχάνονται τα εξής:

1. Βάζουμε τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως κάναμε για τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, με τη λειτουργία των αντίστοιχων Μητρώων.

2. Θέτουμε συγκεκριμένους κανόνες και σαφείς προϋποθέσεις, για να μπορούν να λάβουν άδεια, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, αλλά και για τη λειτουργία τους στη συνέχεια.

3. Θεσπίζουμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία αδειοδότησης στη βάση σύγχρονων, διαφανών, αντικειμενικών και ποιοτικών προϋποθέσεων και κριτηρίων αξιολόγησης.

4. Καταργούμε τις προβλέψεις του ν.4339/2015 και ακυρώνουμε το αποτυχημένο μοντέλο της δημοπρασίας, με το οποίο μόνο λίγοι μπορούσαν να εξασφαλίσουν άδεια.

5. Δημιουργούμε το πλαίσιο, ώστε να δοθεί δυνατότητα εκπομπής από τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς προγράμματος σε υψηλή ευκρίνεια (HD).

6. Δημιουργούμε και διασφαλίζουμε θέσεις εργασίας.

7. Προστατεύουμε τους νόμιμους και εύρωστους τηλεοπτικούς σταθμούς από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Πρόκειται για το τρίτο νομοσχέδιο που έχω την τιμή να εισηγηθώ μέσα σε τέσσερις μήνες για το χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Στόχος μας είναι να βάλουμε σε τάξη το τοπίο της αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών, το όποιο ήταν αρρύθμιστο για περισσότερα από 20 χρόνια, με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται οι υγιείς επιχειρήσεις που τηρούν τις προβλέψεις του νόμου, σέβονται τους εργαζομένους τους και δημιουργούν ποιοτικό περιεχόμενο για το τηλεοπτικό κοινό.

Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια της δημοσιογράφου Κατερίνας Ζαχαράκη η οποία έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 53 ετών».