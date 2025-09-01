Βουλή: Στις 15/9 η εκλογή προεδρείου της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από την αντιπολίτευση τέθηκε ζήτημα ακυρότητας της ψηφοφορίας που οδήγησε στην απόρριψη της πρότασής της για προανακριτική.

Με την εκλογή προεδρείου αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου τις εργασίες της η εξεταστική επιτροπή που θα διερευνήσει όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Στη Διάσκεψη των Προέδρων που έγινε νωρίτερα σήμερα, συζητήθηκε το ζήτημα της ψηφοφορίας που διεξήχθη στα τέλη Ιουλίου και οδήγησε στην απόρριψη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για τους πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Το ΠΑΣΟΚ που είχε καταθέσει την πρόταση για προανακριτική επιτροπή, επέμεινε στο αίτημα του να επαναληφθεί η ψηφοφορία, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, με ξεχωριστές επιστολές, θέτουν θέμα ακυρότητας της ψηφοφορίας που είχε γίνει επί της προτάσεως για προανακριτική επιτροπή.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έθεσε σε ψηφοφορία το κατά πόσο η Διάσκεψη των Προέδρων έχει τη δυνατότητα να απορρίπτει αποφάσεις που λαμβάνει η ολομέλεια. Καθώς από την ψηφοφορία απείχαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων που εγείρουν ζήτημα ακυρότητας της ψηφοφορίας επί της προτάσεως για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, η Διάσκεψη των Προέδρων, με ψήφους 12-0, αποφάνθηκε ότι δεν μπορεί να ανατρέπονται αποφάσεις της ολομέλειας από το σώμα της Διάσκεψης.

Στη σημερινή Διάσκεψη τέθηκε και ο τρόπος που εφαρμόζεται το άρθρο του Κανονισμού που δίνει τη δυνατότητα στους βουλευτές να μετέχουν στις ψηφοφορίες με επιστολική ψήφο. Ο πρόεδρος της Βουλής ζήτησε από τα κόμματα, εντός ενός μηνός, να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους και να δηλώσουν τη θέση τους. Να απαντήσουν δηλαδή είτε αν επιθυμούν αυστηρή ή πιο ευέλικτη τήρηση των προβλέψεων του Κανονισμού. Με βάση το γράμμα το Κανονισμού της Βουλής, οι βουλευτές που βρίσκονται σε αποστολή της κυβέρνησης ή της Βουλής στο εξωτερικό μπορούν να μετέχουν στις ψηφοφορίες, όταν είναι ονομαστικές, καθώς και όταν απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία που φέρουν την υπογραφή τους και αντίστοιχη μνεία του θέματος. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση εγκύων βουλευτών, για το χρονικό διάστημα του τελευταίου μήνα της κύησης, καθώς και αυτού που ακολουθεί τον τοκετό, όπως και στην περίπτωση βουλευτών που δεν μπορούν να μετέχουν με φυσική παρουσία στις συνεδριάσεις της Βουλής, λόγω της λήψης μέτρων υγειονομικού χαρακτήρα, όπως συνέβη στην περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού.

Μετά το τέλος της Διάσκεψης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής δήλωσε ότι το κόμμα του θα θέτει συνεχώς ζήτημα επανάληψης της ψηφοφορίας επί της προτάσεως προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί με τον τρόπο που εξελίχθηκε ήταν αντικοινοβουλευτική και αντισυνταγματική. «Η ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής η οποία έγινε κατά παραβίαση του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, δεν δημιουργεί κανένα προηγούμενο. Είναι εκκρεμής για μας. Καταθέσαμε αίτημα για επανάληψή της, αίτημα το οποίο θα επαναφέρουμε συνεχώς για να γίνει Προανακριτική και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, εάν τα αποτελέσματα είναι τέτοια, οι δύο υπουργοί», δήλωσε ο κ. Δουδωνής και σημείωσε ότι «δεν υπάρχει καμία παραγραφή, παρά τις αντικοινοβουλευτικές και αντισυνταγματικές προσπάθειες της Νέας Δημοκρατίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ