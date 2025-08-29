Πολιτική | Διεθνή

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη για συνομιλίες με την Ουάσινγκτον τις επόμενες εβδομάδες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη για συνομιλίες με την Ουάσινγκτον τις επόμενες εβδομάδες
Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι μια επαφή Ρωσίας-ΗΠΑ για να συζητηθούν «αμοιβαία ζητήματα που προκαλούν ανησυχία» στις διμερείς σχέσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι μια επαφή Ρωσίας-ΗΠΑ για να συζητηθούν «αμοιβαία ζητήματα που προκαλούν ανησυχία» στις διμερείς σχέσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ριαμπκόφ είπε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να σαμποτάρουν τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, αλλά η Μόσχα αναμένει από την Ουάσινγκτον να συνεχίσει τις προσπάθειές της.

«Προχωράμε με δεδομένο το γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν αποκλίσεις από αυτές τις συμφωνίες (που επιτεύχθηκαν στην Αλάσκα). Αναμένουμε ότι έτσι θα γίνει τελικά αντιληπτή η κατάσταση στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες τις σαμποτάρουν ευθέως», δήλωσε ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το TASS.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα fake news, η Θεσσαλονίκη και το μήνυμα Μητσοτάκη από Γαλλία

Υπ. Παιδείας: Ποια είναι τα 4 πρώτα μη κρατικά Πανεπιστήμια που ανοίγουν στην Ελλάδα

Το 10 πιο cool αυτοκίνητα του 2025 με κάτω από 30.000 ευρώ

tags:
Ρωσία
ΗΠΑ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider