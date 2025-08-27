Οικονομία | Διεθνή

Bloomberg: Η ΕΕ θα προτείνει άρση δασμών στις ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

Newsroom
Bloomberg: Η ΕΕ θα προτείνει άρση δασμών στις ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ
Nομοθεσία fast track καταθέτει μέχρι το τέλος της εβδομάδας η Κομισιόν για την πλήρη κατάργηση των δασμών σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ.

Nομοθεσία fast track σχεδιάζει να καταθέσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας η Ευρωπαϊκή Ένωση για την πλήρη κατάργηση των δασμών σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ, έπειτα από απαίτηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει θέσει ως προϋπόθεση αυτή την κίνηση για να μειώσει η Ουάσιγκτον τους δασμούς στις εξαγωγές αυτοκινήτων της ΕΕ.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Κομισιόν η οποία χειρίζεται εμπορικά θέματα για την ΕΕ, προτίθεται να προσφέρει προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές σε συγκεκριμένα αλιευτικά και γεωργικά προϊόντα. Αν και η ΕΕ έχει παραδεχτεί ότι η εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Τραμπ ευνοεί τις ΗΠΑ, θεωρεί ότι είναι απαραίτητη για να δώσει στις επιχειρήσεις σταθερότητα και βεβαιότητα. Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την περιέγραψε ως «μία ισχυρή, αν και όχι τέλεια συμφωνία».

Η πρωτοβουλία έρχεται την ώρα που ο Τραμπ απειλεί να επιβάλει νέους δασμούς και άλλες κυρώσεις σε χώρες που φορολογούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες, χωρίς να διευκρινίσει ποια έθνη θα στοχεύσει και αν η ΕΕ θα εμπλακεί. Ο Τραμπ έχει από καιρό επικρίνει την τεχνολογική και αντιμονοπωλιακή ρύθμιση της ΕΕ για τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, συμπεριλαμβανομένων των Google και Apple της Alphabet Inc.

Στο επίκεντρο η αυτοκινητοβιομηχανία

Την δεδομένη στιγμή τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων της ΕΕ επιβαρύνονται με δασμό 27,5% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Παρά το γεγονός πως ΗΠΑ και ΕΕ κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία που προβλέπει μείωση των δασμών σε σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα στο 15%, ο Τραμπ δήλωσε ότι αυτό δεν θα ισχύει για τα αυτοκίνητα μέχρι η ΕΕ καταθέσει πρόταση για την κατάργηση των βιομηχανικών και άλλων δασμών. Εάν το κάνει μέχρι το τέλος του μήνα, τότε η μείωση θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Αυγούστου.

Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι κομβικός κλάδος για τις εξαγωγές του μπλοκ προς τις ΗΠΑ. Μόνο η Γερμανία έστειλε στις ΗΠΑ το 2024 καινούργια αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αξίας 34,9 δισ. δολαρίων.

Στην προσπάθειά της να επιταχύνει την διαδικασία, η ΕΕ αναμένεται να παρακάμψει την τυπική διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων.

