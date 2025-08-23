Μερτς: Σε δομική κρίση η γερμανική οικονομία - Δύσκολη η ανάταξη

«Μεγάλα τμήματα της οικονομίας μας δεν είναι πλέον πραγματικά ανταγωνιστικά και αυτό έχει να κάνει με τις τιμές».

Η προσπάθεια αντιμετώπισης των οικονομικών προκλήσεων της Γερμανίας αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί σύμφωνα με τον Φρίντριχ Μερτς.

«Το λέω και με αυτοκριτική – το έργο της ανάταξης είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι φανταζόμασταν πριν από έναν χρόνο. Δεν βρισκόμαστε απλώς σε περίοδο οικονομικής αδυναμίας, αλλά σε δομική κρίση της οικονομίας μας», τόνισε σε ομιλία του στο Όσναμπρικ, στη βόρεια Γερμανία σύμφωνα με το Bloomberg.

Απευθυνόμενος στα στελέχη της κεντροδεξιάς Χριστιανικής Δημοκρατικής Ένωσης (CDU) στην Κάτω Σαξονία, έδρα της Volkswagen, ο Γερμανός καγκελάριος υπογράμμισε πως «κανείς δεν πρέπει πλέον να τρέφει αυταπάτες για το βάθος και την έκταση των προκλήσεων».

«Μεγάλα τμήματα της οικονομίας μας δεν είναι πλέον πραγματικά ανταγωνιστικά και αυτό έχει να κάνει με τις τιμές. Η ποιότητα παραμένει υψηλή, οι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες, αλλά οι θεμελιώδεις συνθήκες στη Γερμανία δεν ήταν αρκετά καλές την τελευταία δεκαετία», πρόσθεσε.

Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεσή του να προχωρήσει σε φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, ενώ ξεκαθάρισε την αντίθεσή του σε αυξήσεις φόρων για τις ΜμΕ.

Τέλος, αναγνώρισε ότι οι δασμοί 15% των ΗΠΑ στις γερμανικές εξαγωγές θα αποτελέσουν σοβαρή επιβάρυνση, ωστόσο προειδοποίησε ότι μια πλήρης εμπορική σύγκρουση με την Ουάσινγκτον θα είχε πολύ χειρότερες συνέπειες.