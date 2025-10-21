FT: «Μπλόκο» της αιθανόλης στα απολυμαντικά χεριών εξετάζει η ΕΕ – Φόβοι για καρκίνο

Ομάδα εργασίας εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) χαρακτήρισε την αιθανόλη ως τοξική ουσία, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου και επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη, ανέφεραν οι Financial Times.

Eπικίνδυνη ουσία που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου εξετάζει να χαρακτηρίσει η ΕΕ την αιθανόλη, συστατικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε απολυμαντικά προϊόντων χεριών.

Σύμφωνα με τους Financial Times, μία από τις ομάδες εργασίας εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) - με την αρμόδια Επιτροπή Βιοκτόνων να συνεδριάζει μεταξύ 25 και 28 Νοεμβρίου- χαρακτήρισε την αιθανόλη ως τοξική ουσία, η οποία αύξησε τον κίνδυνο καρκίνου και επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη, και έπρεπε να αντικατασταθεί σε προϊόντα καθαρισμού και άλλες εφαρμογές.

Η ρυθμιστική αρχή επεσήμανε ότι εάν η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της «συμπεράνει ότι η αιθανόλη είναι καρκινογόνος», θα συστήσει την αντικατάστασή της, όπως ανέφεραν οι FT, προσθέτοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο ECHA σχολίασε στους FT πως η αιθανόλη «ενδέχεται να εγκριθεί για τις προβλεπόμενες βιοκτόνες χρήσεις της, εφόσον αυτές θεωρηθούν ασφαλείς με βάση τα αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης ή αν δεν βρεθούν εναλλακτικές λύσεις», τονίζοντας ότι καμία απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί.

