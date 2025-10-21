Υγεία

FT: «Μπλόκο» της αιθανόλης στα απολυμαντικά χεριών εξετάζει η ΕΕ – Φόβοι για καρκίνο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
FT: «Μπλόκο» της αιθανόλης στα απολυμαντικά χεριών εξετάζει η ΕΕ – Φόβοι για καρκίνο
Ομάδα εργασίας εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) χαρακτήρισε την αιθανόλη ως τοξική ουσία, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου και επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη, ανέφεραν οι Financial Times.

Eπικίνδυνη ουσία που αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου εξετάζει να χαρακτηρίσει η ΕΕ την αιθανόλη, συστατικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε απολυμαντικά προϊόντων χεριών.

Σύμφωνα με τους Financial Times, μία από τις ομάδες εργασίας εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) - με την αρμόδια Επιτροπή Βιοκτόνων να συνεδριάζει μεταξύ 25 και 28 Νοεμβρίου- χαρακτήρισε την αιθανόλη ως τοξική ουσία, η οποία αύξησε τον κίνδυνο καρκίνου και επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη, και έπρεπε να αντικατασταθεί σε προϊόντα καθαρισμού και άλλες εφαρμογές.

Η ρυθμιστική αρχή επεσήμανε ότι εάν η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της «συμπεράνει ότι η αιθανόλη είναι καρκινογόνος», θα συστήσει την αντικατάστασή της, όπως ανέφεραν οι FT, προσθέτοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο ECHA σχολίασε στους FT πως η αιθανόλη «ενδέχεται να εγκριθεί για τις προβλεπόμενες βιοκτόνες χρήσεις της, εφόσον αυτές θεωρηθούν ασφαλείς με βάση τα αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης ή αν δεν βρεθούν εναλλακτικές λύσεις», τονίζοντας ότι καμία απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Νοεμβρίου οι πληρωμές - Στην τελική ευθεία οι διασταυρώσεις

Η μάχη του Αγνώστου η νέα κόκκινη γραμμή - Ο Αλέξης αφήνει πίσω Ανδρουλάκη!

Ο Ολυμπιακός έχει τον Βαγγέλη Μαρινάκη - Η Μπαρτσελόνα, ποιον;

tags:
Καρκίνος
Υγεία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider