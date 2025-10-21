Πιερρακάκης: Συνολικά 2,5 δισ. ευρώ το επόμενο 8μηνο θα δοθούν στον κόσμο

Αυξήσεις στους ενστόλους εντός Οκτωβρίου, επιστροφή ενοικίου στις 30 Νοεμβρίου, 250 ευρώ σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους.

Στη διοχέτευση 2,5 δισ. ευρώ για την στήριξη των εισοδημάτων της κοινωνίας τους προσεχείς 8 μήνες εστίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας πως στις 30 Νοεμβρίου ξεκινά η επιστροφή ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών. Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, αναφορικά με την οικονομική πορεία της χώρας και πόσο αποτυπώνεται στην τσέπη του πολίτη, ο ΥΠΕΘΟ σημείωσε πως σύντομα ο κόσμος θα δει απτά αποτελέσματα.

«Στην Ελλάδα είχαμε Χάρι Πότερ της πολιτικής, αλλά αποδείχτηκε πως δεν ήταν μάγοι», σχολίασε και αναφέρθηκε στις πληρωμές που έρχονται. «Ξεκινάμε για τους ενστόλους από τον Οκτώβριο τις αυξήσεις, θα τις δώσουμε έστω και αναδρομικά, ενώ στις 30/11 ξεκινάει και η επιστροφή ενός ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών. Συνολικά το επόμενο 8μηνο 2,5 δισ. ευρώ θα δοθούν στον κόσμο, ζεστό χρήμα. Έχουμε 250 ευρώ σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους. Αυτά είναι προ ΔΕΘ, αλλά δεν έχουν συντελεστεί ακόμα - τώρα θα γίνουν».

«Από 1η Ιανουαρίου έχουμε τις φοροαπαλλαγές τις οποίες οι μισθωτοί του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα θα τις δουν υπό τη μορφή αυξήσεων κάθε μέρα στον λογαριασμό τους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μοιραία θα τις δουν το 2027, γιατί έτσι λειτουργούν οι φορολογικές δηλώσεις και η φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα. Αυτές οι αυξήσεις θα είναι σημαντικές για αν πάρει ανάσα το νοικοκυριό που πιέζεται - ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο "επαρκής". Στόχος είναι πάντα να βελτιώνουμε τη συνθήκη μας, να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε νοικοκυριό. Έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στη Μεταπολίτευση με αυτό που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ» πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε τη σύνταξη νέου κώδικα διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας, ενώ για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου επεσήμανε ότι «έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνικό επιτελείο και μαζεύουμε τα στοιχεία για τα τιμολόγια οργανισμό-οργανισμό και τους επόμενους μήνες θα δημοσιοποιηθούν στην οποία θα εξηγείται και κάθε καθυστέρηση».

Στην αρχή της συνέντευξής του, ο ΥΠΕΘΟ εξέφρασε τον σεβασμό του στους γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους στα Τέμπη. «Έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο και οφείλουν να βρουν τη δικαίωση», όπως είπε. «Ταυτόχρονα, ο ρόλος της Πολιτείας είναι να διαφυλάσσει όλα εκείνα τα σημεία εθνικού ενδιαφέροντος. Ειδικά στον Άγνωστο Στρατιώτη τιμούμε τους νεκρούς μας, εκείνους που έπεσαν στο εθνικό καθήκον. Μπορούμε να συγκεράσουμε και τα δυο, αυτό οφείλει να κάνει κάθε ευνομούμενη πολιτεία».

Ταυτόχρονα, ο υπουργός επιτέθηκε στην Αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «αστειότητες» και «υπερβολές» όταν χρησιμοποιούνται όροι όπως «Χούντα» στον δημόσιο λόγο. «Η χώρα είναι το κοινό μας σπίτι και τα μνημεία εθνικού ενδιαφέροντος είναι το κοινό μας σπίτι. Ανήκουν σε όλους, στην ιστορία της κάθε οικογένειας. Έχω μιλήσει κι εγώ ο ίδιος για ένα κράτος που δίνει το χέρι αντί να σηκώνει το δάχτυλο. Έχουμε δει κρατική αναλγησία στην Ελλάδα: η ιστορία με τη Μάνδρα και το Μάτι, όπου το Δημόσιο πήγαινε ανθρώπους στα δικαστήρια με εφέσεις».

«Γνωρίζουμε όλες και όλοι ποιο είναι το καθεστώς της χώρας: έχουμε δημοκρατία και μάλιστα ώριμη δημοκρατία», πρόσθεσε. Ερωτηθείς για το αν η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη έρχεται και για εσωκομματικούς λόγους, ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε: «Επειδή ως υπουργός Οικονομικών είμαι στο κέντρο λήψης αποφάσεων, σας διαβεβαιώ ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, ούτε με το λεξιλόγιο ούτε με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αυτά τα πράγματα είναι αυτονόητα σε μια δημοκρατία, οι θεσμοί του κράτους οφείλουν να γράφονται και να αντανακλούν αυτό που αισθάνεται ο κάθε πολίτης, έχοντας όσο το δυνατόν περισσότερη ενσυναίσθηση».

«Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που έρχεται με την τροπολογία αυτή. Ο τρόπος για να τιμούμε τους νεκρούς μας είναι συγκεκριμένος: έχουμε μνημεία και χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος και ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι ένας τέτοιος χώρος. Δεν πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς δεν είναι τόσο κυνικός που να μην συγκινείται όταν πηγαίνει εκεί ή να μην θυμάται ιστορίες από την προσωπική του οικογένεια. Όλα αυτά οφείλουμε να τα τιμούμε και σας λέω ότι μπορούμε να τα τιμήσουμε ταυτόχρονα» κατέληξε.