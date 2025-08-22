Τραμπ: Θα απολύσω την Λίσα Κουκ από την Fed, εάν δεν παραιτηθεί

Αν ο Τραμπ καταφέρει να απομακρύνει την Κουκ «για σοβαρό λόγο», θα έχει την ευκαιρία να αναδιαμορφώσει το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας, ενδεχομένως για αρκετά χρόνια.

Την πρόθεσή του να απολύσει την αξιωματούχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Λίσα Κουκ εάν δεν παραιτηθεί από τη θέση της όπως ζήτησε, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό που έκανε ήταν κακό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους που τον ρώτησαν σχετικά με την Κουκ την οποία είχε διορίσει ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν και έχει δεχτεί κριτική από την κυβέρνηση Τραμπ για φερόμενη απάτη με 2 στεγαστικά δάνεια.

«Θα την απολύσω εάν δεν παραιτηθεί», τόνισε κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε μουσείο του Λευκού Οίκου.

Επί του παρόντος, δύο από τους επτά αξιωματούχους της Fed, ο Κρίστοφερ Γουόλερ και η Μισέλ Μπάουμαν είναι διορισμένοι από τον Τραμπ και ήταν οι δύο που αντιτάχθηκαν στην απόφασή της να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Ιουλίου.

Αν ο Τραμπ καταφέρει να απομακρύνει την Κουκ «για σοβαρό λόγο», θα έχει την ευκαιρία να αναδιαμορφώσει το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας, ενδεχομένως για αρκετά χρόνια καθώς θα διασφαλίσει ότι η πλειοψηφία του συμμερίζεται τις απόψεις του για τη νομισματική πολιτική. Σημειώνεται ότι τα μέλη της Fed υπηρετούν 14ετή θητεία.

Την Τετάρτη, ο Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHS), Μπιλ Πουλτ, κάλεσε την Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να διεξάγει έρευνα για φερόμενη απάτη με 2 στεγαστικά δάνεια εναντίον της Κουκ. Ακολούθως ο Τραμπ τόνισε ότι η Κουκ «πρέπει να παραιτηθεί τώρα», υπονοώντας ότι μπορεί να έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα. Ο Πουλτ με επιστολή του αναφέρει πως η Κουκ «παραποίησε τραπεζικά έγγραφα και αρχεία ακινήτων για να αποκτήσει ευνοϊκότερους όρους δανειοδότησης, ενδεχομένως διαπράττοντας απάτη στα στεγαστικά δάνεια βάσει του ποινικού νόμου».

Στη συνέχεια, η ίδια δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό για να παραιτηθεί». «Έμαθα από τα μέσα ενημέρωσης ότι ο διευθυντής της FHFA, Γουίλιαμ Πουλτ, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έκανε μια ποινική παραπομπή βάσει μιας αίτησης στεγαστικού δανείου πριν από τέσσερα χρόνια, πριν ενταχθώ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Δεν θα ανεχθώ εκφοβισμούς για να παραιτηθώ από τη θέση μου λόγω ορισμένων ερωτημάτων που τέθηκαν σε ένα tweet. Σκοπεύω να λάβω σοβαρά υπόψη τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το οικονομικό μου ιστορικό ως μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και γι' αυτό συλλέγω τις ακριβείς πληροφορίες για να απαντήσω σε τυχόν εύλογες ερωτήσεις και να παράσχω τα γεγονότα».

Ο Πουλτ έσπευσε να απαντήσει στην Κουκ με ανάρτησή του στα social media: «Γράψτε ό,τι θέλετε εσείς ή οι δικηγόροι σας, κυρία Κουκ, σας έχουν πιάσει με βάση τα έγγραφα υποθήκης, όχι ένα tweet. Είναι άσπρο-μαύρο. Κυνηγάμε άτομα που διαπράττουν απάτη σε υποθήκες, και εσείς υπογράψατε τα έγγραφα υποθήκης, κανένας άλλος. Και το κάνατε εντός 14 ημερών από τον άλλον».