BBC: Τα επτά σενάρια για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν

Το διπλωματικό αδιέξοδο και η μεγαλύτερη στρατιωτική συγκέντρωση των Ηνωμένων Πολιτειών από τον πόλεμο του 2003 στη Μέση Ανατολή, ενισχύουν τα σενάρια πολέμου.

«Η Τεχεράνη κάνει επικίνδυνα λάθος υπολογισμούς επιμένοντας σε παραχωρήσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εγκλωβιστεί στη γιγαντιαία στρατιωτική κινητοποίηση που δεν μπορεί να πάρει πίσω αν το Ιράν δεν εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του για πυρηνικά όπλα», εκτιμά το πρακτορείο Reuters παραθέτοντας εικόνες από αμερικανικά στρατιωτικά αεροπλάνα που κατακλύζουν και αεροδρόμιο στις Αζόρες.

«Πάνω από 100 αεροσκάφη ανεφοδιασμού είναι στον αέρα στη Μέση Ανατολή ή την Ευρώπη και είναι ακριβώς διπλάσια από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση του Ιουνίου στο Ιράν», αναφέρει η τελευταία ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, που υπενθυμίζεται αναφέρθηκε σε «περιορισμένης κλίμακας επίθεση».

Μέσα σε αυτό το κλίμα το BBC καταγράφει επτά πιθανά σενάρια για μια ενδεχόμενη πολεμική σύρραξη: