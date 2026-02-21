«Εκτελέστηκαν για αυτό που ήταν»: Οι 200 της Καισαριανής και δύο «σενάρια» για τις φωτογραφίες

Ο ιστορικός Ιάσονας Χανδρινός αναλύει στο Reader την περίοδο που εκτελέστηκαν οι 200 της Καισαριανής και λεπτομέρειες για τις φωτογραφίες που ανακαλύφθηκαν 82 χρόνια μετά.

Οι 200 της Καισαριανής αποκτούν πρόσωπο οκτώ και πλεόν δεκαετίες μετά, καθώς μερικές άγνωστες μέχρι πριν λίγες ημέρες φωτογραφίες ήρθαν να οπτικοποιήσουν την κτηνωδία των ναζί και τη θυσία των εκτελεσμένων που δίκαια απέκτησε θρυλικές διαστάσεις στη λαϊκή συνείδηση.

Τα ανεκτίμητα αυτά ντοκουμέντα αναβιώνουν τη «συνομιλία» μας με το παρελθόν και τη σύγχρονη ελληνική ιστορία, πυροδοτώντας ταυτόχρονα μία θυελλώδη δημόσια συζήτηση για το τι τελικά αποτελεί εθνική κληρονομιά.

Το υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών Τ. de Craene/Χ. Χόιερ μνημείο, μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων, «λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της, ως τεκμήριο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα».

Η δε αυτοψία του κλιμακίου του υπουργείου Πολιτισμού που μετέβη στο Βέλγιο αποκάλυψε ότι το σύνολο της συλλογής Χόιερ αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε συμπεριλάβει σε αυτή.

Τι καταγράφουν λοιπόν τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα και τι νέο προσφέρουν στην έως τώρα ιστορική έρευνα;

