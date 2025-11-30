Θεσσαλία: Τα τρακτέρ βγήκαν στους δρόμους, έκλεισε η ΠΑΘΕ - Ένταση και χημικά σε Πλατύκαμπο - Νίκαια

Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που δεν θα υπάρχουν διάσπαρτα μπλόκα αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία κινητοποίησης. Η χώρα πλέον έχει κοπεί στα δύο, καθώς η ΠΑΘΕ έχει κλείσει στο ύψος της Νίκαιας.

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στη μία το μεσημέρι, τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα άρχισαν να παρατάσσονται για τη δημιουργία μπλόκων σε δύο κομβικά σημεία: στη Νίκαια της Λάρισας και στον Ε65. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που δεν θα υπάρχουν διάσπαρτα μπλόκα αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία κινητοποίησης. Πάντως δεν έλειψαν οι εντάσεις καθώς οι αγρότες ήρθαν σε αντιπαράθεση με τις δυνάμεις των ΜΑΤ στον στον Πλατύκαμπο, με τις δυνάμεις της αστυνομίας να κάνουν χρήση χημικών.



Σύμφωνα με το ertnews, η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη καθώς στον κόμβο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν γεωργοί και κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα, τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα και την Αγιά. Στον Ε65, δίνουν το «παρών» οι αγρότες της Καρδίτσας. Πάντως και εκεί σημειώθηκαν επεισόδια, καθώς οι αγρότες συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις που προσπαθούσαν να τους αποκλείσουν την πρόσβαση στην εθνική οδό. Έγινε χρήση δακρυγόνων, μια προσαγωγή, ενώ σημειώθηκαν και μερικοί τραυματισμοί. Η χώρα πλέον έχει κοπεί στα δύο, καθώς η ΠΑΘΕ έχει κλείσει στο ύψος της Νίκαιας.

Όπως υπογραμμίζουν οι αγρότες, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν φέρει χιλιάδες παραγωγούς σε αδιέξοδο και προειδοποιούν ότι οι γιορτές θα τους βρουν στα μπλόκα.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών

- Άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων από την κυβέρνηση, καθώς και των επιδοτήσεων που εκκρεμούν.

- Κατώτερες εγγυημένες τιμές στα προϊόντα

- Μείωση του κόστους παραγωγής, που έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια

- Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα

- Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ζητούν άμεσο εμβολιασμό των ζώων και πλήρη αποζημίωση για όσα θανατώθηκαν.

Ένταση και χημικά στον Πλατύκαμπο

Ένταση επικράτησε από νωρίς το μεσημέρι στον Πλατύκαμπο, λίγες ώρες πριν από τη συγκρότηση του αγροτικού μπλόκου στη Νίκαια, όπως είχε ήδη αποφασιστεί από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, καθώς αγρότες που κατευθύνονταν με τρακτέρ προς την περιοχή επιχείρησαν να κινηθούν στην Εθνική οδό.

Η παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ στο σημείο προκάλεσε άμεσα αντιπαραθέσεις, με λεκτικούς διαπληκτισμούς και έντονη πίεση προς την αστυνομία να απομακρύνει την κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, φράζοντας πλήρως τη διέλευση.

Στο σημείο σημειώθηκαν εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Την ίδια ώρα, από νωρίς σήμερα το μεσημέρι έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως και τον κόμβο Νίκαιας - συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου - από τις 12:00 και μέχρι νεωτέρας.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών που υποδεικνύει η Τροχαία, η οποία βρίσκεται επί τόπου για την καθοδήγηση των οδηγών και την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

Με πληροφορίες από ertnews.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

