Ριβς: Δεν παραπλάνησα το κοινό με τον προϋπολογισμό δηλώνει η Βρετανίδα ΥΠΟΙΚ

Ανέφερε ότι ήταν ειλικρινής σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας μεγαλύτερου δημοσιονομικού αποθέματος. Όμως προεκλογικά οι Εργατικοί δεν είχαν μιλήσει για αυξήσεις στον φόρο εισοδήματος.

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς διέψευσε ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τις επίσημες προβλέψεις πριν από τον φετινό προϋπολογισμό, δηλώνοντας ότι ήταν ειλικρινής σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας μεγαλύτερου δημοσιονομικού αποθέματος, αναφέρει το Reuters.

Σε ομιλία της στις 4 Νοεμβρίου, η Ριβς φαινόταν να προετοιμάζει το έδαφος για να παραβιάσει την υπόσχεση του Εργατικού Κόμματος προς τους ψηφοφόρους πριν από τις εκλογές του 2024 και να αυξήσει τους συντελεστές φόρου εισοδήματος, επικαλούμενη μια «χαμηλότερη από την αναμενόμενη» απόδοση της παραγωγικότητας.

Σε μια επιστολή που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, ο επικεφαλής του βρετανικού φορέα εποπτείας του προϋπολογισμού δήλωσε ότι είχε προηγουμένως παράσχει στην κυβέρνηση προβλέψεις που έδειχναν πως η υποβάθμιση της παραγωγικότητας αντισταθμιζόταν από αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς και τον πληθωρισμό – κάτι που η Ριβς δεν ανέφερε.

Οι απόρρητες προβλέψεις που παρασχέθηκαν στην Ριβς από το Γραφείο Υπευθυνότητας Προϋπολογισμού (Office for Budget Responsibility) πριν από την ομιλία της στις 4 Νοεμβρίου έδειχναν ότι θα τηρούσε τους δημοσιονομικούς κανόνες με περιθώριο 4,2 δισεκατομμυρίων λιρών, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν έξτρα μέτρα στον προϋπολογισμό ή η ανατροπή περικοπών στα επιδόματα που ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος.

Την Κυριακή, η Ριβς δήλωσε στο Sky News ότι η ενίσχυση αυτού του αποθέματος – το οποίο θα ήταν πολύ περιορισμένο με βάση το ιστορικό προηγούμενο– ήταν η κύρια ανησυχία της, κάτι που απαιτούσε να μεταδώσει το σκληρό (φορολογικό) μήνυμα στο κοινό.

«Το πλεόνασμα λίγο πάνω από 4 δισεκατομμύρια λίρες δεν ήταν αρκετό», ανέφερε η Ριβς. «Το περιθώριο δεν θα ήταν αρκετό και δεν θα έδινε στην Τράπεζα της Αγγλίας χώρο να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια».

Όταν ανακοινώθηκε ο προϋπολογισμός την Τετάρτη, η βρετανίδα ΥΠΟΙΚ είχε υπερδιπλασιάσει το περιθώριό της έναντι των δημοσιονομικών κανόνων, φτάνοντας τα 21,7 δισεκατομμύρια λίρες από 9,9 δισεκατομμύρια λίρες στο προηγούμενο δημοσιονομικό της σχέδιο.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης, οι Συντηρητικοί, έχει δηλώσει ότι η Reeves θα έπρεπε να παραιτηθεί για παραπλάνηση του κοινού σχετικά με την οικονομική κατάσταση πριν από τον προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου.