Συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου για τα σχέδια επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε την Κυριακή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τα νέα σχέδια του Ισραήλ για επίθεση στη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. «Οι δύο συζήτησαν τα σχέδια του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο των εναπομεινάντων προπυργίων της Χαμάς στη Γάζα, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, εξασφαλίζοντας την απελευθέρωση των ομήρων και νικώντας τη Χαμάς», ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου.

Εχθές, οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας και της Σλοβενίας σε κοινή τους δήλωση πριν την Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα καταδίκασαν την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα, καθώς -όπως τόνισαν- αυτή η ενέργεια κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Κάλεσαν το Ισραήλ να αναστρέψει αυτή την απόφαση και επανέλαβαν ότι οποιαδήποτε απόπειρα προσάρτησης ή επέκτασης των εποικισμών παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.