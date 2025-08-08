Σεϊνμπάουμ: Το Μεξικό δεν κινδυνεύει από στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ

Σημερινό δημοσίευμα των New York Times τονίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε οδηγία προς το Πεντάγωνο για την έναρξη χρήσης στρατιωτικής βίας εναντίον ορισμένων λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ δήλωσε σήμερα ότι μέλη του αμερικανικού στρατού δεν θα εισέλθουν σε μεξικανικό έδαφος, μετά από δημοσίευμα ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να λάβει τέτοια μέτρα για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών.

Σημερινό δημοσίευμα των New York Times τονίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε οδηγία προς το Πεντάγωνο για την έναρξη χρήσης στρατιωτικής βίας εναντίον ορισμένων λατινοαμερικανικών καρτέλ ναρκωτικών.

Η Σεϊνμπάουμ δήλωσε ότι η κυβέρνησή της είχε ενημερωθεί για μια επερχόμενη εντολή, αλλά ότι αυτή δεν είχε καμία σχέση με δραστηριοποίηση του αμερικανικού στρατού σε μεξικανικό έδαφος.

Το Μεξικό δεν έχει αποδείξεις που να συνδέουν τον Νικολάς Μαδούρο με το καρτέλ Σινάλοα

Αναφερόμενη στην αύξηση της αμοιβής των ΗΠΑ για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η Μεξικανή πρόεδρος δήλωσε πως η χώρα της δεν διερευνά φερόμενους δεσμούς μεταξύ του προέδρου της Βενεζουέλας και του διαβόητου καρτέλ Σιναλόα και δεν έχει στοιχεία για τέτοιους δεσμούς.

Η Αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως η αμερικανική κυβέρνηση διπλασίασε, στα 50 εκατομμύρια δολάρια, το ποσό που υπόσχεται για πληροφορίες για τη «σύλληψη» του σοσιαλιστή πολιτικού, τον οποίο η αμερικανική δικαιοσύνη κατηγορεί πως ενέχεται σε «διακίνηση ναρκωτικών».

Όταν η Σεϊνμπάουμ ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για το αν η Ουάσινγκτον κατηγορεί συγκεκριμένα τον Μαδούρο για συνεργασία με το καρτέλ Σιναλόα, η πρόεδρος του Μεξικού είπε ότι είναι η πρώτη φορά που ακούει για αυτό το θέμα. «Από την πλευρά του Μεξικού, δεν υπάρχει καμία έρευνα που να έχει να κάνει με αυτό», δήλωσε.

«Όπως λέμε πάντα, αν έχουν οποιεσδήποτε αποδείξεις, να τις δείξουν. Εμείς δεν έχουμε καμία απόδειξη», πρόσθεσε.

Το Καράκας χαρακτήρισε «αξιολύπητη» και «γελοία» την ανακοίνωση αυτή της κυβέρνησης Τραμπ. «Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», ανέφερε μέσω Telegram ο Ιβάν Χιλ, τονίζοντας ακόμη πως «απορρίπτουμε αυτή την χοντροκομμένη επιχείρηση προπαγάνδας» και ότι «η αξιοπρέπεια της πατρίδας μας δεν πωλείται».

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε τον Φεβρουάριο το καρτέλ Σιναλόα και άλλες εγκληματικές ομάδες ως παγκόσμιες τρομοκρατικές οργανώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ