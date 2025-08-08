Πολιτική | Διεθνή

Γάζα: Η Σαουδική Αραβία καταγγέλλει το σχέδιο του Ισραήλ για τον στρατιωτικό έλεγχο της πόλης

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε σήμερα το σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι προκαλεί «πείνα» και «εθνοκάθαρση» στα παλαιστινιακά εδάφη.

Το Ριάντ «καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την απόφαση των ισραηλινών αρχών κατοχής να καταλάβουν τη Λωρίδα της Γάζας» και «καταδικάζει κατηγορηματικά τα συνεχιζόμενα εγκλήματα λιμού, βάναυσων πρακτικών και εθνοκάθαρσης εναντίον του αδελφού παλαιστινιακού λαού», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας σε ανάρτηση στο X.

