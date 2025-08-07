Σκέρτσος: Ελλάδα, η χώρα με τις περισσότερες προσβάσιμες παραλίες σε ΑμεΑ

Σε ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα αναφέρεται, σε ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας.

Σε ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα αναφέρεται, σε ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος: πώς η χώρα μας γίνεται πιο φιλική στους ΑμεΑ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των συμπολιτών μας με αναπηρία στις παραλίες.

Η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας έχει ως εξής:

«Κι εδώ κάτι αλλάζει. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι ταυτισμένο στο μυαλό όλων μας με τη χαρά της θάλασσας και του μπάνιου.

Έως πριν από λίγα χρόνια, όμως, οι συνάνθρωποί μας με κινητικές αναπηρίες -και όχι μόνο- δεν είχαν αυτό το δικαίωμα. Δεν μπορούσαν να χαρούν τα ελληνικά νερά διότι οι παραλίες μας δεν ήταν προσβάσιμες σε αυτούς.

Αυτό πλέον αλλάζει καθώς σταδιακά, και χάρη στην προσπάθεια Κυβέρνησης και Δήμων, η Ελλάδα μετατρέπεται στη χώρα με τις περισσότερες παραλίες που είναι προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία παγκοσμίως.

Ναι, καλά διαβάσατε. Η πατρίδα μας έχει με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία τις περισσότερες προσβάσιμες παραλίες σε ΑμεΑ. Γεγονός που την καθιστά έναν προορισμό πιο φιλικό και για τους τουρίστες με αναπηρίες.

Με το ειδικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης "Ελλάδα 2.0" και υλοποιήθηκε από το Υπ. Τουρισμού, πλέον περισσότερες από 260 παραλίες σε όλη τη χώρα -για την ακρίβεια 263-, διαθέτουν κατάλληλες υποδομές για να μπορούν να χαίρονται το μπάνιο τους στη θάλασσα και τα άτομα με αναπηρία.

Στο site της Seatrac.gr, μπορείτε να αναζητήσετε την κοντινότερη σε εσάς παραλία για την επόμενη θαλασσινή σας εξόρμηση.

Μια Ελλάδα με όλους, για όλους.

Αυτήν θέλουμε και για αυτήν εργαζόμαστε καθημερινά, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής που εφαρμόζουμε για τα άτομα με αναπηρία», διαβεβαιώνει στον επίλογο της ανάρτησής του ο Ά. Σκέρτσος.