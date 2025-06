Συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο στη Σύνοδο του NATO: «Η Ελλάδα παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή»

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο.

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

📍The Hague, Netherlands



FM George Gerapetritis’ mtg w/U.S. Secretary of State, Marco Rubio @SecRubio on the sidelines of #NATOSummit

Discussions focused on strategic 🇬🇷🇺🇸 relations, dvpts in the #MiddleEast and the Mediterranean. pic.twitter.com/sZR7TwvKyt

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 25, 2025