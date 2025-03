Μπέρμποκ: Τώρα πρέπει η Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο

Ως «μείζον σημείο καμπής» στον αγώνα της Ουκρανίας για διαρκή ειρήνη και ασφάλεια περιέγραψε η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Ως «μείζον σημείο καμπής» στον αγώνα της Ουκρανίας για διαρκή ειρήνη και ασφάλεια περιέγραψε η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ στην Σαουδική Αραβία και τόνισε ότι τώρα πρέπει η Ρωσία να σταματήσει τον πόλεμο.

«Η Γερμανία, μαζί με τους εταίρους της, θα συνεχίσει να στηρίζει τον ουκρανικό λαό σε αυτή την πορεία» προς την ειρήνη και την ασφάλεια. «Εναπόκειται τώρα στην Ρωσία να τερματίσει τον επιθετικό της πόλεμο», δήλωσε η κυρία Μπέρμποκ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

The outcome of today‘s #Ukraine-U.S. talks can become a major turning point in Ukraine‘s quest for lasting peace & security.



Germany, together with our partners, will support the Ukrainian people further down this path.



It is now up to Russia to end its war of aggression.

March 11, 2025