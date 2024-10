Σε κατάσταση συναγερμού η Αθήνα: Συνεδριάζει στις 16:30 το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κ. Μητσοτάκη

Το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτηση του στο «Χ, καταδικάζει την ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Σε κατάσταση συναγερμού και η Αθήνα, μετά τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σήμερα, Τετάρτη, στις 16:30, θα συνεδριάσει εκτάκτως υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτηση του στο «Χ, καταδικάζει την ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ δηλώνει ότι πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση, που διευρύνει την απειλή για την ασφάλεια της περιοχής, και επαναβεβαιώνει ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των πολιτών του Ισραήλ και στο δικαίωμά τους να ζουν με ασφάλεια.

The Greek government strongly condemns Iran’s attacks against Israel. This is a serious escalation and increases the threat to regional security. Greece stands by the people of Israel and their right to live with security. Greece reaffirms its call for immediate de-escalation. pic.twitter.com/YlNmr7l4Gz

