Ρωσία: Νεκρός ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι

Τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές.

Τελευταία ενημέρωση 15.01

Τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές της περιφέρειας του Γιάμαλο-Νένετς όπου εξέτιε την ποινή του.

«Την 16η Φεβρουαρίου 2024, στο σωφρονιστικό κέντρο N°3, ο κρατούμενος Ναβάλνι Α. Α. αισθάνθηκε αδιαθεσία έπειτα από περίπατο (...) τα αίτια του θανάτου του τελούν υπό εξακρίβωση», αναφέρεται στην ανακοίνωση των ρωσικών σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Τον Δεκέμβριο του 2023, ο 47χρονος επικριτής του Κρεμλίνου μεταφέρθηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους στη σωφρονιστική αποικία IK-3 στο Χαρπ, στην περιοχή Γιαμάλ-Νένετς, σε απόσταση περίπου 1.900 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας, είχε αναφέρει τότε δήλωσε η εκπρόσωπός του Κίρα Γιάρμις.

BREAKING: Russian opposition politician and Putin critic Alexei Navalny has died, according to the Russian prison service. https://t.co/WdAMakVeu5

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές προχωρούν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους σχετικά με τον θάνατο του φυλακισμένου αντιφρονούντα, αλλά δεν έχει πληροφορίες για το θέμα.

Η μητέρα του ρώσου αντιπολιτευόμενου ηγέτη φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με τη ρωσική εφημερίδα Νόβαγια Γκαζέτα, πως ο γιος της ήταν «ζωντανός, υγιής και χαρούμενος» όταν τον είδε για τελευταία φορά στις 12 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη Νόβαγια Γκαζέτα, η Λιουντμίλα Ναβάλναγια έγραψε σήμερα στο Facebook: «Δεν θέλω να ακούσω για συλλυπητήρια. Τον είδαμε στη φυλακή στις 12 (Φεβρουαρίου) σε μια συνάντηση. Ήταν ζωντανός, υγιής και χαρούμενος».

Σημειώνεται πως το Αύγουστο του 2023, δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε τον Ναβάλνι σε 19 έτη φυλάκιση, καθώς κρίθηκε ένοχος για έξι κατηγορίες που αφορούσαν εξτρεμιστική δραστηριότητα, τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε. Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης άσκησε έφεση εναντίον της απόφασης, η οποία απορρίφθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κατά τις δίκες του τους τελευταίους μήνες στις οποίες συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Αλεξέι Ναβάλνι φαινόταν αδυνατισμένος και γερασμένος. Υπέφερε από προβλήματα υγείας που συνδέονταν με την απεργία πείνας στην φυλακή και την απόπειρα δολοφονίας του μέσω δηλητηρίασης το 2020.

Η φυλάκιση δεν είχε κάμψει την αποφασιστικότητά του. Κατά την διάρκεια των ακροαματικών διαδικασιών και στα μηνύματα που ανέβαιναν στα κοινωνικά μέσα από τους συνηγόρους, ο Ναβάλνι δεν σταμάτησε να καταγγέλλει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον «παππού τον κρυμμένο στο καταφύγιο».

Σε μήνυμά του την 1η Φεβρουαρίου που δημοσιοποιήθηκε από την ομάδα του στα κοινωνικά μέσα, ο Αλεξέι Ναβάλνι καλούσε σε διαδηλώσεις παντού στην Ρωσία κατά την ψηφοφορία των προεδρικών εκλογών από τις 15 ως τις 17 Μαρτίου, στις οποίες είναι βέβαιο ότι θα επικρατήσει ο Πούτιν, αφού όλες οι προσωπικότητες της αντιπολίτευσης έχουν δολοφονηθεί, ριχτεί στην φυλακή ή εξαναγκαστεί σε εξορία, ενώ η καταστολή κάθε αντίπαλης φωνής συνεχίζεται.

Ο Ρώσος δημοσιογράφος, βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, Ντμίτρι Μουράτοφ δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι ο θάνατος του φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι είναι «δολοφονία» και είπε πως πιστεύει ότι οι συνθήκες κράτησης του είναι αυτές που οδήγησαν στον θάνατό του.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Ναβάλνι Κίρα Γιάρμις ανέφερε στα social media πως η ομάδα του δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ακόμη τον θάνατό του, προσθέτοντας ότι ένας δικηγόρος κατευθύνεται προς την απομακρυσμένη πόλη όπου βρίσκεται η φυλακή.

Η Γιάρμις έγραψε ότι ο δικηγόρος του Ναβάλνι ταξιδεύει προς την φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο όπου κρατείτο ο Ναβάλνι εκτίοντας 19ετή ποινή κάθειρξης.

Την ίδια δήλωση με την Γιάρμις έκανε και ο βοηθός του Ναβάλνι: «Οι ρωσικές αρχές δημοσιοποιούν μια ομολογία ότι σκότωσαν τον Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή. Δεν έχουμε κανένα τρόπο να το επιβεβαιώσουμε ή να αποδείξουμε ότι αυτό δεν αληθεύει», έγραψε στο Χ ο Λεονίντ Βολκόφ.

«Δεν έχουμε καμία βάση να πιστεύουμε την κρατική προπαγάνδα», έγραψε ο Βολκόφ προσθέτοντας ότι «αν αληθεύει η είδηση, τότε ο Πούτιν είναι αυτός που σκότωσε τον Ναβάλνι».

«Αν αληθεύει ο θάνατος του Ναβάλνι, τότε γι' αυτόν ευθύνεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν», εκτίμησε ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ο εξόριστος Ρώσος επιχειρηματίας.

Ο Ρώσος πολιτικός Μπορίς Ναντιέζντιν που τάσσεται κατά του πολέμου έγραψε σήμερα στον κανάλι του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, πως προσεύχονταν η είδηση για τον θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι να αποδειχθεί ότι είναι αναληθής. «Ο Ναβάλνι είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους και από τους πιο γενναίους ανθρώπους στην Ρωσία», έγραψε ο Ναντιέζντιν.

Ο Πούτιν δολοφόνησε αργά και δημοσίως τον Αλεξέι Ναβάλνι, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Γκάρι Κασπάροφ, ο ρώσος αντικαθεστωτικός και παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι.

«Ο Πούτιν απέτυχε να σκοτώσει τον Ναβάλνι γρήγορα και μυστικά δηλητηριάζοντάς τον και τώρα τον δολοφόνησε αργά και δημοσίως στην φυλακή...Ο Ναβάλνι σκοτώθηκε διότι αποκάλυψε τον Πούτιν και την μαφία του γι΄ αυτό που είναι, απατεώνες και κλέφτες».

Putin tried and failed to murder Navalny quickly and secretly with poison, and now he has murdered him slowly and publicly in prison. He was killed for exposing Putin and his mafia as the crooks and thieves they are. My thoughts are with the brave man's wife and children.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι αν οι αληθεύουν οι αναφορές για τον θάνατο του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή, αυτό υπογραμμίζει την «αδυναμία και σήψη» του συστήματος που έχτισε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πρώτα και κύρια, αν αυτές οι αναφορές είναι ακριβείς, η σκέψη μας βρίσκεται στη σύζυγό του και την οικογένειά του», δήλωσε ο Μπλίνκεν από το Μόναχο που βρίσκεται. «Πέρα από αυτό, ο θάνατός του σε μια ρωσική φυλακή και η ψύχωση και ο φόβος για έναν άνθρωπο δείχνουν την αδυναμία και τη σήψη στην καρδιά του συστήματος που έχει χτίσει ο Πούτιν. Η Ρωσία είναι υπεύθυνη για αυτό», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Από την πλευρά του ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε ότι η Ουάσινκτον αναζητά επιβεβαίωση του θανάτου του Ναβάλνι. «Αν επιβεβαιωθεί, είναι μια τρομερή τραγωδία», είπε ο Σάλιβαν σε συνέντευξή του στο αμερικανικό κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο NPR

«Βαθιά θλιμμένος και ταραγμένος» δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ για την είδηση του θανάτου του φυλακισμένου Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι.

«Πρέπει να διακριβώσουμε όλα τα γεγονότα και η Ρωσία πρέπει να απαντήσει σε όλα τα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του», πρόσθεσε ο ίδιος.

Για μια «ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του» έκανε λόγο η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφερόμενη στο θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Βαθιά αναστατωμένη και λυπημένη από την είδηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι. Ο Πούτιν δεν φοβάται τίποτα περισσότερο από τη διαφωνία από τους δικούς του ανθρώπους. Μια ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του. Ας ενωθούμε στον αγώνα μας για να προστατεύσουμε την ελευθερία και την ασφάλεια όσων τολμούν να αντισταθούν στην απολυταρχία», επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Deeply disturbed and saddened by news of the death of Alexei Navalny.

Putin fears nothing more than dissent from his own people.

A grim reminder of what Putin and his regime are all about.

Let's unite in our fight to safeguard the freedom and safety of those who dare to… pic.twitter.com/YoIbS7XbdX

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2024