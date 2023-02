Στη Βραζιλία ο Νίκος Δένδιας - Πρώτη επίσκεψη Έλληνα ΥΠΕΞ μετά από 10ετίες

Την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Βραζιλία, έπειτα από πολλές δεκαετίες, πραγματοποιεί σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο περιοδείας του σε έξι χώρες της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής.

Την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Βραζιλία, έπειτα από πολλές δεκαετίες, πραγματοποιεί σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο περιοδείας του σε έξι χώρες της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής.

«Στη Βραζιλία, οι μοτοσυκλέτες της αστυνομίας συνοδεύουν τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια φέροντας ελληνικές σημαίες τιμώντας την πρώτη επίσκεψη Έλληνα ΥΠΕΞ στη χώρα μετά από δεκαετίες» αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά την περιοδεία του υπουργού Εξωτερικών στις ανωτέρω έξι χώρες αναμένεται η υπογραφή με τους ομολόγους του μνημονίων κατανόησης διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της Ελλάδας με τα συγκεκριμένα κράτη σε ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων της οικονομίας, των επενδύσεων και του πολιτισμού. Επιπλέον, οι συζητήσεις αναμένεται να καλύψουν και τη συνεργασία της Ελλάδας με τις εν λόγω χώρες, τόσο διμερώς όσο και στους κόλπους διεθνών οργανισμών, για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, με βάση την προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Κατά την έναρξη επίσκεψής του στην Μπραζίλια, ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε στην ελληνική πρεσβεία με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Βραζιλίας, Σταύρο Κυριόπουλο και τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αγ. Παύλου, Caterina Daris.

Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Μάουρο Βιεϊρά στην Μπραζίλια. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο υπουργών Εξωτερικών βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βραζιλίας και εντός των διεθνών οργανισμών.

Επίσης, στην ατζέντα βρέθηκαν η οικονομία, οι επενδύσεις, ο πολιτισμός και το περιβάλλον, καθώς και η 9η Διάσκεψη «Our Ocean Conference 2024» που θα φιλοξενηθεί από την Ελλάδα.

Ακόμα, ο κ. Δένδιας επισκέφτηκε τον Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό της Μπραζίλια, που ανήκει στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της πρωτεούσας της Βραζιλίας, προστατευόμενη από την UNESCO.

Αύριο, Τρίτη, ο Νίκος Δένδιας θα πραγματοποιήσει την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην Ουρουγουάη. Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης, αναμένεται να γίνει δεκτός από την αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, Μπεατρίζ Αργκιμόν (Beatriz Argimon) και θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Φραντζίσκο Μπουστίγο Μπονάσο (Francisco Bustillo Bonasso). Κατά την παραμονή του στην Ουρουγουάη, ο υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί το Πολιτιστικό Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» καθώς και τα γραφεία της ελληνικής κοινότητας.

Στις 8 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην Αργεντινή. Στο Μπουένος Άιρες, ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον μητροπολίτη Μπουένος Άιρες και Έξαρχο Νοτίου Αμερικής Ιωσήφ και στη συνέχεια με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και ομογενειακών φορέων.

Κατόπιν, θα γίνει δεκτός από την πρόεδρο της Βουλής, Σεσίλια Μορό (Cecilia Moreau). Στην εν λόγω συνάντηση θα συμμετέχουν ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Εντουάρντο Φέλιξ Βαλντές (Eduardo Félix Valdés) και η πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Αργεντινής, Λιλιάνα Παπονέτ (Liliana Paponet).

Στη συνέχεια, θα λάβει χώρα συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον ομόλογό του, Σαντιάγο Αντρές Καφιέρο (Santiago Andrés Cafiero). Ακόμα, αναμένεται να γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της χώρας, Αλμπέρτο Φερνάντες (Alberto Fernández).

Στις 9 Φεβρουαρίου ο Νίκος Δένδιας θα πραγματοποιήσει, επίσης, την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην Παραγουάη, όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του, Χούλιο Σεζάρ Αριόλα (Julio Cesar Arriola). Κατόπιν θα απευθύνει ομιλία στη Διπλωματική Ακαδημία της Παραγουάης με θέμα: «Greece’s foreign policy in its neighborhood and beyond: Links with Latin America, the case of Paraguay”.

Στις 10 Φεβρουαρίου θα βρίσκεται στον Παναμά, όπου και θα συναντηθεί αρχικά με τον εκεί άμισθο πρόξενο της Ελλάδας και με μέλη της ελληνικής ομογενειακής και εκκλησιαστικής κοινότητας. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με την υπουργό Εξωτερικών του Παναμά, Χαναΐνα Τεγουανέ (Janaina Tewaney). Επιπλέον, θα συναντηθεί με μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας ενώ θα ξεναγηθεί και στο Μουσείο της Διώρυγας του Παναμά, από τον διευθυντή του Μουσείου, Νίκο Λιακόπουλο.

Την ίδια ημέρα θα ολοκληρωθεί και η εν λόγω περιοδεία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών με την πρώτη επίσκεψη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην Τζαμάικα. Κατά την παραμονή του στην Τζαμάικα,θα συναντηθεί με την ομόλογό του, Καμίνα Τζόνσον Σμιθ (Kamina Johnson Smith) και στη συνέχεια θα συναντηθεί με αξιωματούχους της Διεθνούς Αρχής των Θαλάσσιων Βυθών (International Seabed Authority).

Πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ