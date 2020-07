Με τους δείκτες του ρολογιού να κυλούν αντίστροφα για την επίτευξη συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής, καθώς ήδη βρίσκεται στην τρίτη ημέρα, οι «5» φειδωλοί του Βορρά (Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία) πραγματοποιούν κατ' ιδίαν συνάντηση, ώστε πιθανότατα να συγκροτήσουν μια κοινή γραμμή για τις επόμενες ώρες διαβουλεύσεων.

Παράλληλα, η έναρξης της ολομέλειας που ήταν προγραμματισμένη για 13:00 ώρα Ελλάδος αναβλήθηκε και πλέον ο Σαρλ Μισέλ, προσπαθεί να μέσω προσωπικών επαφών με τους ηγέτες να βρει τη χρυσή τομή.

Πηγές αναφέρουν πως δεν αποκλείεται να χρειαστεί και τέταρτη ημέρα διαπραγματεύσεων (Δευτέρα), ενώ υπάρχει στο τραπέζι και η πρόταση να πραγματοποιηθεί νέα Σύνοδος Κορυφής εντός Ιουλίου.

Με νέα αναθεωρημένη πρόταση προσπαθεί ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Βορρά - Νότου για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Κατ' ίδίαν συνάντηση πραγματοποιούν οι ηγέτες των κρατών του Νότου με του Βορρά σε μια ύστατη προασπάθεια να υπάρξει συμφωνία σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής.

Στη συνάντηση συμμετέχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντόνιο Κόντε, ο Πέδρο Σάντσεθ, η Άνγκελα Μέρκελ και ο Εμανουέλ Μακρόν. Στη συνάντηση συμμετέχουν επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα.

Με σύντομη παρέμβασή του μέσω Twitter, o Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε αναφέρθηκε στην πορεία των διαπραγματεύσεων της ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός πρωθυπουργός τόνισε: «Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Από την μία έχουμε την συντριπτική πλειοψηφία των χωρών – συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία, οι οποίες υπερασπίζονται τους ευρωπαϊκό όραμα και τους ευρωπαϊκους θεσμούς– και από την άλλη λίγες χώρες, τις λεγόμενες 'φειδωλές'».

Σύμφωνα με τα όσα κυκλοφόρησαν το βράδυ του Σαββάτου, ο Μισέλ φαίνεται να κατεβάζει τον πήχη των επιχορηγήσεων στα 450 δισ. ευρώ από 500 δισ. ευρώ που ήταν η αρχική πρόταση της Κομισιόν διατηρώντας ωστόσο το συνολικό μέγεθος του Ταμείου Ανάκαμψης στα 750 δισ. ευρώ. Με αυτό τον τρόπο η διαφορά των 50 δισ. ευρώ μεταφέρεται στο κομμάτι των δανειοτήσεων ενισχύοντας σε ένα βαθμό τις θέσεις του Ολλανδού πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε και των χωρών που συνασπίζονται στη γραμμή του.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στις Βρυξέλλες Γιάννης Παλαιολόγος οι χώρες του Βορρά ζήτησαν οι συνολικοί πόροι του Ταμείου Aνάκαμψης να μην υπερβαίνουν τα 400 δισ. ευρώ και οι περικοπές να έρθουν από τις επιχορηγήσεις και όχι από τα δάνεια, συρρικνώνοντας έτσι το ύψος των επιχορηγήσεων σε δραματικό βαθμό.

Την ίδια ώρα, μέσω της αναθεωρημένης πρότασης αυξάνονται κατά 100 εκατ. ευρώ τα rebates ανά έτος (επιστροφές) που λαμβάνουν Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία και Σουηδία ενώ εισάγει και το «super emergency brake» (αίτημα εντός 3 ημερών από ένα κράτος μέλος ώστε να φέρει το θέμα της σωστής χρήσης των κονδυλιών χωρίς καθυστέρηση, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή στο Ecofin με σκοπό να το «μπλοκάρει»). Η πρόταση εξακολουθεί να προβλέπει ότι το 70% θα διανεμηθεί βάσει των αρχικών κριτηρίων της Κομισιόν, αλλά το υπόλοιπο 30% θα βασίζεται περισσότερο στην ύφεση που θα «χτυπήσει» τα κράτη το 2020. Αυτό φυσικά ευνοεί σε ένα βαθμό τις χώρες που θα καταγράψουν την πιο βαθιά ύφεση το 2020, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

