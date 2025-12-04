Ευρωαγορές: Οι ελπίδες για μείωση επιτοκίων από την Fed ενισχύουν το θετικό κλίμα

Οι επενδυτές παραμένουν σε θετικό mood ενόψει της αναμενόμενης, όπως προεξοφλούν τα στοιχήματα των αναλυτών, μείωσης των επιτοκίων από την Fed.

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, με τους επενδυτές να παραμένουν σε θετικό mood ενόψει της αναμενόμενης, όπως προεξοφλούν τα στοιχήματα των αναλυτών, μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,26% στις 577,82 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται στο πράσινο, ωστόσο οι κλάδοι παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Ο Eurostoxx 50 κερδίζει 0,55% στις 5.725 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη προσθέτει 0,83% στις 23.882 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,34% στις 8.115 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,18% στις 9.676 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο είναι flat στις 43.379 μονάδες και στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 κινείται στις 16.647 μονάδες, με +0,38%.

Οι μετοχές της αυτοκινητοβιομηχανίας σημειώνουν άνοδο μετά την αναβάθμιση των απόψεών της BofA για κολοσσούς του κλάδου, όπως οι Mercedes-Benz Group και Porsche, που κερδίζουν σχεδόν 3,5% και 1,5% αντίστοιχα.

Χθες, η μετοχή της Stellantis ενισχύθηκε 7,7% μετά την αναβάθμισή της από την UBS με σύσταση «buy», με την ελβετική επενδυτική τράπεζα να συμβουλεύει τους επενδυτές να στοιχηματίσουν στην «αμερικανική επιστροφή» της εταιρείας. Σήμερα διευρύνει τα κέρδη και προσθέτει 1,5%.

H μετοχή της Volvo κερδίζει 3,5%, παρά το γεγονός πως σημείωσε πτώση 10% στις πωλήσεις Νοεμβρίου σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, πούλησε 60.244 αυτοκίνητα τον Νοέμβριο και σημείωσε αύξηση μόνο στα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα της, κάτι που ο Εμπορικός Διευθυντής Erik Severinson χαρακτήρισε «ενθαρρυντικό» παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν «υποτονικές» μετά τη σταδιακή κατάργηση των φορολογικών πιστώσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Επίσης, η Schneider Electric κερδίζει 3,6% και η Siemens AG 1,6% μετά την αναβάθμιση των μετοχών των αναλυτών της JPMorgan Chase & Co. και των δύο εταιρειών.

Οι επενδυτές αναμένουν στοιχεία για τις αιτήσεις ανεργίας στις ΗΠΑ και τις παραγγελίες διαρκών αγαθών σήμερα το απόγευμα, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Οι αγορές αποτιμούν μια πιθανότητα περίπου 89% για μείωση των επιτοκίων κατά την επερχόμενη συνεδρίαση, η οποία είναι πολύ υψηλότερη από τις πιθανότητες από τα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Το σκηνικό για τις ευρωπαϊκές μετοχές είναι «σχετικά θετικό» ενόψει της νέας χρονιάς, λέει ο Μπεν Ρίτσι, επικεφαλής μετοχών ανεπτυγμένων αγορών στην Aberdeen Investments, σημειώνοντας την υποστηρικτική νομισματική πολιτική των ΗΠΑ. «Νομίζω ότι πιθανότατα θα συνεχίσετε να βλέπετε μια αρκετά σταθερή οικονομική εικόνα παγκοσμίως» τονίζει.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ουκρανίας-Ρωσίας συνεχίζονται, καθώς ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της Ουκρανίας, αναμένεται να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, για συνομιλίες στο Μαϊάμι την Πέμπτη. Αυτό έρχεται μετά την αποτυχία των συζητήσεων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ να οδηγήσουν σε κάποια πρόοδο την Τρίτη.

Άνοδος στην Ασία

Με κέρδη έκλεισαν στην πλειοψηφία τους οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού, μετά την άνοδο της Wall Street λόγω της «αύρας» Fed.

Η εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP ανέφερε ότι οι ιδιωτικές εταιρείες απέλυσαν 32.000 εργαζομένους τον Νοέμβριο, σε σύγκριση με 47.000 προσθήκες τον Οκτώβριο, και πολύ κάτω από την αύξηση των 40.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones.

O Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 2,38% κλείνοντας στις 51.051 μονάδες, και ο Topix σημείωσε άνοδο 1,92% στις 3.398,21 μονάδες.

H μετοχή της ιαπωνικής Fanuc εκτοξεύτηκε περισσότερο από 12%. Ο κατασκευαστής βιομηχανικών ρομπότ ανακοίνωσε συνεργασία με την Nvidia

την Τρίτη, η οποία οδήγησε τη μετοχή σε άνοδο 6,51% την συγκεκριμένη ημέρα.

Οι μετοχές του τεχνολογικού επενδυτικού γίγαντα SoftBank σημείωσαν άνοδο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Η μετοχή σημείωσε άνοδο άνω του 9%.

Η ιαπωνική εταιρεία κατασκευής εξοπλισμού τσιπ Lasertec σημείωσε άνοδο για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, σημειώνοντας άνοδο 6,24%, ενώ η Renesas Electronics σημείωσε άνοδο άνω του 10%, αφού φέρεται να βρίσκεται κοντά σε deal με την εταιρεία ημιαγωγών SiTime Corp, με έδρα την Καλιφόρνια, για εξαγορά μονάδας της ιαπωνικής εταιρείας.

Στη Νότια Κορέα ο Kospi υποχώρησε κατά 0,19% στις 4.028,51, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,23% στις 929,83.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε 0,27% στις 8.618,4.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ πρόσθεσε 0,68% στις 25.935,9, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας ενισχύθηκε 0,34% στις 4.546,57.