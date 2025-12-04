Σε δείκτες του STOXX εντάσσονται οι μετοχές των Metlen και Viohalco

Αλλαγές για τις μετοχές των Metlen, Viohalco και Τρ. Κύπρου περιλαμβάνει η αναθεώρηση των δεικτών του STOXX.

Αλλαγές για τις μετοχές των Metlen, Viohalco και Τρ. Κύπρου περιλαμβάνει η αναθεώρηση των δεικτών του STOXX.

Πιο συγκεκριμένα, ο τίτλος της Metlen από το κλείσιμο της 19ης Δεκεμβρίου θα προστεθεί στη σύνθεση του δείκτη STOXX Eastern Europe Total Market Large, καθώς και σε 7 ακόμα δείκτες:

STOXX Balkan Total Market

STOXX Greece Total Market

STOXX All Europe Total Market

STOXX Global Total Market

STOXX Developed and Emerging Markets Total Market

STOXX Emerging Markets Total Market

STOXX Eastern Europe Total Market

Μαζί με τη Metlen, στη σύνθεση του STOXX Eastern Europe Total Market Large προστίθεται και η μετοχή της Viohalco (που θα διαγραφεί από τον STOXX Eastern Europe Total Market Mid).

Παράλληλα, ο STOXX ανακοίνωσε και μια τεχνική αναταξινόμηση για την Τρ. Κύπρου, καθώς η μετοχή θα συμμετέχει στο εξής στον STOXX Eastern Europe Total Market Large ως BANK OF CYPRUS HLD (από BANK OF CYPRUS HOLDING προηγουμένως) με τον ίδιο κωδικό ISIN αλλά νέο internal key.

Το ίδιο θα ισχύσει για τη συμμετοχή της Τρ. Κύπρου στους δείκτες STOXX Eastern Europe Total Market, STOXX EU Enlarged Total Market, STOXX Cyprus Total Market, STOXX All Europe Total Market και STOXX Global Total Market.