Σύνοδος Κορυφής: Συνάντηση των ηγετών του Νότου με του Βορρά

Κατ' ίδίαν συνάντηση πραγματοποιούν οι ηγέτες των κρατών του Νότου με του Βορρά σε μια ύστατη προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής.

Στη συνάντηση συμμετέχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντόνιο Κόντε, ο Πέδρο Σάντσεθ και οι 4 «φειδωλοί» του Βορρά δηλαδή της Ολλανδίας, Δανίας, Αυστρίας, Σουηδίας αλλά και της Φινλανδίας. Στη συνάντηση συμμετέχουν επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα.

