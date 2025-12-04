ΧΑ: Υποτονικό κλίμα κάτω από τις 2.100 μονάδες

Σε υποτονικούς ρυθμούς οι συναλλαγές της Πέμπτης στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης παραμένει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων.

Upd. 11:38

Οι κινήσεις των επενδυτών στο ταμπλό παραμένουν επιλεκτικές και συγκρατημένες, τόσο στη μεγάλη όσο και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Η χθεσινή άνοδος στη Wall Street δίνει σε Φρανκφούρτη και Παρίσι δίνει αφορμή για άνοδο 0,91% και 0,31% αντίστοιχα, ενώ στο Λονδίνο ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί οριακά κατά 0,11%.

Εντός συνόρων, όσο πλησιάζουμε προς την εορταστική περίοδο η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται να αποδυναμώνεται σταδιακά, η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι η λήξη παραγώγων στις 19 Δεκεμβρίου, ενώ η συσσώρευση συνεχίζεται, χωρίς να υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις για τις διαθέσεις της αγοράς να διαφύγει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον μεγάλων ξένων θεσμικών για συγκεκριμένους ελληνικούς τίτλους παραμένει ζωηρό, όπως στην περίπτωση της Goldman Sachs που τοποθετεί την Alpha Bank στις κορυφαίες τραπεζικές επιλογές της.

Λίγο μετά τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.087,06 μονάδες με οριακά κέρδη 0,02%. Οριακή μεταβολή και για τον τραπεζικό δείκτη, που ενισχύεται 0,17% στις 2.324,65 μονάδες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 20,50 εκατ. ευρώ, ενώ στο σύνολο του ταμπλό 60 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 41 που υποχωρούν και 50 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ξεχωρίζουν ανοδικά οι Optima και Lamda Development ενισχυμένες 1,17% και 1,12% αντίστοιχα. Με κέρδη 0,97% ακολουθεί η Σαράντης στα 12,54 ευρώ, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των ΔΑΑ (+0,80%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (0,73%), Alpha Bank (+0,67%), Τρ. Πειραιώς (+0,51%), ΔΕΗ (+0,39%), ΟΠΑΠ (+0,33%) και ΕΤΕ (+0,11%). Αμετάβλητος στα 8,40 ευρώ ο τίτλος της Helleniq Energy.

Σε αρνητικό έδαφος, η Coca-Cola HBC υποχωρεί 1,36% στα 42,10 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες ακολουθούν οι Aegean (-0,57%), Aktor (-0,53%), Τρ. Κύπρου (-0.50%), Eurobank (-0,49%), Τιτάν (-0,44%), Metlen (-0,37%), ΟΤΕ (-0,29%) και Motor Oil (-0,07%).