Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Άρτα - Μήνυμα από 112 για ετοιμότητα

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Άρτα. Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση ανάμεσα από τα χωριά Άγιος Σπυρίδων και Στρογγυλή.

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Άρτα. Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση ανάμεσα από τα χωριά Άγιος Σπυρίδων και Στρογγυλή.

Από το 112 εστάλη μήνυμα προς τους κατοίκους του χωριού Άγιος Σπυρίδωνας προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής είναι μεγάλη με έξι υδροφόρα οχήματα 20 άνδρες καθώς και ένα πεζοπόρο τμήμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ