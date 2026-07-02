Wall Street: Ανοδικές κινήσεις με φόντο την «αδύναμη» αγορά εργασίας και τα επιτόκια

Η αγορά αντιδρά στα στοιχεία για τις μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα στις ΗΠΑ για τον Ιούνιο.

Ανοδικά κινούνται οι δείκτες στην Wall Street την Πέμπτη, με την αγορά να αντιδρά στα στοιχεία για τις μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα στις ΗΠΑ για τον Ιούνιο, τα οποία έχασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών, μειώνοντας έτσι τις ανησυχίες για πιθανή αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 57.000 τον Ιούνιο, έναντι των εκτιμήσεων του Dow Jones για άνοδο κατά 115.000.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Υπηρεσία Στατιστικών Εργασία την Πέμπτη, το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 4,2%, ελάχιστα υψηλότερα από το 4,1% ένα χρόνο πριν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones ενισχύεται 0,51% στις 52.574 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,45% στις 7.516 μονάδες και ο Nasdaq ανεβαίνει 0,30% στις 26.121 μονάδες.

Μετά τα στοιχεία για τις νέες προσλήψεις, η απόδοση του διετούς ομολόγου του Δημοσίου υποχώρησε καθώς η αγορά εκτιμά ότι υπό αυτές τις συνθήκες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αναβάλει την αύξηση των επιτοκίων.

Στο ταμπλό, ενώ την Τετάρτη οι επενδυτές επιδόθηκαν σε profit taking στις μετοχές ημιαγωγών, σήμερα αυτές ανακάμπτουν με την Advanced Micro Devices να σημειώνει άνοδο 1%, ενώ η Intel και η Micron Technology κερδίζουν επίσης περίπου 1% η καθεμία.

Ενώ η πτώση στον τομέα των τσιπ επηρέασε την ευρύτερη αγορά χθες, ο στρατηγικός αναλυτής της Ned Davis Research, Rob Anderson, πιστεύει ότι το «rotation» στην αγορά ημιαγωγών είναι υγιές δείγμα.

Μεγάλη δυναμική στον Dow Jones δίνει επίσης η μετοχή της Nike η οποία ενισχύεται πάνω από 4%, αλλά και της Boeing που κερδίζει περισσότερο από το 3,5%.

Μερίδιο 5% στην OpenAI εξετάζει να παραχωρήσει ο Σαμ Άλτμαν στην κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Πέμπτη, καθώς η ιδρύτρια του ChatGPT επιδιώκει να εκτονώσει την αυξανόμενη πολιτική πίεση στην Ουάσινγκτον. Ένα 5% στην AI startup θα άξιζε περίπου 42,6 δισ. δολάρια, έχοντας ολοκληρώσει έναν γύρο χρηματοδότησης ρεκόρ τον Μάρτιο με αποτίμησή της να ανέρχεται πλέον στα 852 δισ. δολάρια.