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Σε άμεση ισχύ οι μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη

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Σε άμεση ισχύ οι μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη
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Συνεπώς με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, η δόση του τρέχοντος μηνός θα φέρει τον τόκο επί της μηνιαίας δόσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη διάταξη.

Η ψηφισθείσα ρύθμιση για την αποσαφήνιση του τρόπου καταβολής των μηνιαίων δόσεων για τα δάνεια που υπάγονται σε ενεργή ρύθμιση που δεν έχει περατωθεί στο πλαίσιο του άρθρου 9 ν. 3869/2010 ή δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκπτωτες κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου έχει άμεση ισχύ, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Συνεπώς με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, η δόση του τρέχοντος μηνός θα φέρει τον τόκο επί της μηνιαίας δόσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη διάταξη.

Εάν οι δανειολήπτες που διαθέτουν ενεργή ρύθμιση χρειάζονται διευκρίνιση, αναφορικά με το ακριβές ύψος της δόσης, μπορούν να απευθύνονται στην τράπεζα ή την εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων που διαχειρίζεται το δάνειο προκειμένου να πληροφορηθούν τα σχετικά στοιχεία.

Ο υπολογισμός των υπερβαλλόντων καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με προηγούμενες μεθόδους υπολογισμού τοκοφορίας θα γίνει από τους πιστωτές και θα χρειαστεί κάποιους μήνες δεδομένης της χρήσης μηχανογραφικών μεθόδων στα αρχεία των πιστωτών για να εξαχθεί το ακριβές ποσό δεδομένου του όγκου των δανείων.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη το υπερβάλλον ποσό θα εκληφθεί ως αποπληρωμή κεφαλαίου και θα αφαιρεθεί από τις τελευταίες κατά χρονολογική σειρά δόσεις προς καταβολή του αρχικώς εγκεκριμένου από το δικαστήριο προγράμματος, χωρίς να τροποποιεί το ύψος των δόσεων που ορίστηκαν από το δικαστήριο, πλέον του τόκου υπολογισμένου σε μηνιαία βάση.

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Νόμος Κατσέλη
Δάνεια
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ)
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