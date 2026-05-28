ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν ενάρξεις και πτωχεύσεις επιχειρήσεων το α' τρίμηνο του 2026

Αύξηση 9,1% σημείωσαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο της οικονομίας το α' τρίμηνο εφέτος και ανήλθαν σε 40.251, έναντι των 36.909 το α' τρίμηνο του 2025. Παράλληλα, καταγράφηκε αύξηση 10,6% σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2025 που είχαν ανέλθει σε 36.402.

Στον αντίποδα, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων ανήλθαν σε 179, παρουσιάζοντας αύξηση 40,9% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2025 που είχαν ανέλθει σε 127.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2023, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων το α' τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2025, καταγράφηκε στον τομέα «Κατασκευές» (32,3%) και στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (31,7%). Ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (64,2%) και στον τομέα «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες» (4%).

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αγρότες ειδικού σκοπού), κατά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

- Βόρεια Ελλάδα: «Μεταφορά και Αποθήκευση», με 1.294 εγγραφές σε σύνολο 9.338.

- Κεντρική Ελλάδα: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 947 εγγραφές σε σύνολο 8.670.

- Αττική: «Μεταφορά και Αποθήκευση», με 3.045 εγγραφές σε σύνολο 16.860.

- Νησιά Αιγαίου- Κρήτη: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 952 εγγραφές σε σύνολο 5.383.

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αγρότες ειδικού σκοπού), κατά κατηγορία νομικής μορφής επιχείρησης, είναι:

- Ατομικές Επιχειρήσεις: «Μεταφορά και Αποθήκευση», με 4.822 εγγραφές σε σύνολο 27.120.

- Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με 1.606 εγγραφές σε σύνολο 7.250.

- Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 125 εγγραφές σε σύνολο 510.

- Λοιπές Νομικές Μορφές: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 1.077 εγγραφές σε σύνολο 5.371.

Όπως επεξηγεί η ΕΛΣΤΑΤ, ως αγρότες ειδικού σκοπού νοούνται οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς (ΦΠΑ), δηλαδή οι αγρότες που εγγράφονται στο φορολογικό μητρώο αγροτών έχοντας σωρευτικά λάβει επιδότηση κατώτερη των 5.000 ευρώ και έχοντας πραγματοποιήσει πωλήσεις αγροτικών προϊόντων ίδιας παραγωγής και παροχές αγροτικών υπηρεσιών κατώτερης των 15.000 ευρώ προς οποιοδήποτε πρόσωπο, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.