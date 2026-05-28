ΗΠΑ: Μετά την πανδημία covid αυξήθηκε η επισιτιστική ανασφάλεια και η απαισιοδοξία των νοικοκυριών

Η επισιτιστική ανασφάλεια στις ΗΠΑ και η απαισιοδοξία των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα έχουν αυξηθεί μετά την πανδημία covid το 2020.

Η επισιτιστική ανασφάλεια στις ΗΠΑ και η απαισιοδοξία των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα έχουν αυξηθεί μετά την πανδημία covid το 2020, σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (FED) που δημοσιεύθηκε χθες Τετάρτη.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, την οποία υπογράφουν τρεις οικονομολόγοι της τράπεζας, η ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ καλύπτει ανισότητες όπως και τις αυξανόμενες δυσκολίες των πιο φτωχών νοικοκυριών.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει «μειωθεί κοντά - ή και κάτω – από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης (2007-2009) και της πανδημίας» Covid-19, εξηγεί η έκθεση.

Οι ερευνητές, που δεν αναφέρονται στον πόλεμο στο Ιράν ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, παρατηρούν «μεγάλη άνοδο της επισιτιστικής ανασφάλειας, κυρίως στα νοικοκυριά με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και εισοδημάτων , όπως και στα νοικοκυριά με μικρά παιδιά».

Εξάλλου επισημαίνουν ότι, «αν και πολλά νοικοκυριά τα καταφέρνουν καλά και η οικονομική δραστηριότητα στο σύνολό της προχωρά με σταθερό ρυθμό, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού αντιμετωπίζουν υψηλό επίπεδο οικονομικής ανασφάλειας και οικονομικών δυσκολιών».

Οι συντάκτες της έκθεσης έθεσαν στα νοικοκυριά ερωτήματα όπως αν χρησιμοποιούν τις οικονομίες τους για να καλύψουν τα έξοδά τους, αν δυσκολεύονται να βρουν αρκετή τροφή ή κάποιο/α από τα παιδιά τους αναγκάζονται να παραλείψουν γεύματα, αν λαμβάνουν δωρεές σε είδη τροφίμων από την οικογένεια, τους φίλους τους ή τράπεζες τροφίμων, αν λαμβάνουν βοήθεια από το ομοσπονδιακό πρόγραμμα τροφίμων SNAP.

«Το ποσοστό των νοικοκυριών που ανέφεραν ότι έχουν βιώσει και τις τέσσερις καταστάσεις που περιγράφονται παραπάνω έχει αυξηθεί σημαντικά» από το 2020, όπως και μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Φεβρουαρίου 2026, εξηγεί η έκθεση της FED.

«Οι μεγαλύτερες» αυξήσεις παρατηρούνται μεταξύ «των μη λευκών, των νοικοκυριών με χαμηλότερα εισοδήματα και μικρότερο επίπεδο μόρφωσης, καθώς και των νοικοκυριών με παιδιά», προσθέτει.

«Η αύξηση της κατανάλωσης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίως στα νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα στα οποία ανήκουν πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος έχουν δει πιο περιορισμένη πρόοδο».

Η έκθεση δημοσιοποιείται την ώρα που η καταναλωτική εμπιστοσύνη των Αμερικανών επιβαρύνεται από ανησυχίες σχετικά με το κόστος ζωής και το επιχειρηματικό κλίμα, λίγους μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, προκάλεσε κατακόρυφη άνοδο των τιμών της ενέργειας, οδηγώντας σε αλυσιδωτές αυξήσεις του κόστους ζωής.

Τον Απρίλιο ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 3,8% σε ετήσια βάση. Τέτοιος ρυθμός αύξησης δεν είχε παρατηρηθεί από τον Μάιο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ