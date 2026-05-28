Η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει στους ανθρώπους της με την υπογραφή της νέας 3ετούς ΕΣΣΕ

Σε ένα περιβάλλον έντονων οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών μεταβολών, η Εθνική Ασφαλιστική επιβεβαιώνει στην πράξη την ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία, επενδύοντας διαρκώς στους ανθρώπους και στηρίζοντας ουσιαστικά τους εργαζομένους της.

Με τη νέα τριετή Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) για την περίοδο 2026–2028, η Εταιρεία διαμορφώνει ένα σύγχρονο και ενισχυμένο πλαίσιο εργασιακής προστασίας, σταθερότητας και προοπτικής, το οποίο ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των εργαζομένων και στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Η νέα ΕΣΣΕ είναι αποτέλεσμα ουσιαστικού διαλόγου, συνεργασίας και κοινής προσπάθειας της Εταιρείας με τον Σύλλογο Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής και διατηρεί το σύνολο των υφιστάμενων παροχών, εμπλουτίζοντάς τες, παράλληλα, με νέες πρωτοβουλίες και σημαντικές βελτιώσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Συγκεκριμένα, πέρα από μισθολογικές αυξήσεις και στοχευμένες οικονομικές ενισχύσεις, η νέα συμφωνία περιλαμβάνει αναβαθμισμένες αλλά και νέες παροχές που αγγίζουν διαφορετικές πτυχές της ζωής των εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, αυξάνεται το επίδομα τοκετού, εισάγεται υποστήριξη για διαδικασίες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και ενισχύονται οικονομικά οι εργαζόμενοι με προστατευόμενα μέλη. Παράλληλα, διευρύνεται η κάλυψη για βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία μέχρι και τη λήξη της φοίτησης των παιδιών, ενώ ενισχύονται οι προβλέψεις για συναδέλφους με αναπηρία ή προβλήματα όρασης, προάγοντας έμπρακτα τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες στον χώρο εργασίας.

Ταυτόχρονα, η νέα ΕΣΣΕ απαντά στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, θέτοντας τις βάσεις για ένα ασφαλές, σύγχρονο και ανθρώπινο εργασιακό περιβάλλον. Σε μια περίοδο ταχύτατης τεχνολογικής μετάβασης, ενσωματώνονται προβλέψεις για την υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, διασφαλίζοντας ότι θα λειτουργεί ως εργαλείο ενδυνάμωσης, υποστήριξης και εξέλιξης των εργαζομένων και όχι ως μηχανισμός υποκατάστασης του ανθρώπινου παράγοντα. Η στρατηγική αυτή πλαισιώνεται από προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, καθώς και από μέτρα που ενισχύουν τη σταθερότητα και την προστασία της απασχόλησης.

