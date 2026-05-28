Κοντογεώργης για Τσίπρα: «Οι πολίτες ζητούν πρόταση για το μέλλον, όχι ανακύκλωση του παρελθόντος»

Εφ' όλης της ύλης ήταν η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στο Open και ξεκίνησε από την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ερωτηθείς, συγκεκριμένα, για το αν η ΝΔ τον προτιμά ως αντίπαλο, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση ούτε έχει επιλέξει ποτέ ούτε μπορεί να επιλέξει ούτε μπορεί να χτίσει αντίπαλο». Θύμισε, μάλιστα, ότι «παλιότερα κάποιοι υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση θέλει ως αντίπαλο τον κ. Κασσελάκη, μετά τον κ. Ανδρουλάκη και τώρα τον κ. Τσίπρα».

Αφού διευκρίνισε δε, ότι «εμείς δεν ασχολούμαστε με το 2015, αλλά αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης», είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι «πρώην πρωθυπουργός με συγκεκριμένη κυβερνητική διαδρομή και πεπραγμένα, συγκεκριμένο ύφος διακυβέρνησης, που ξεκινά τώρα μια διαφορετική πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν είναι νέα γιατί είδαμε μια αναπαλαίωση», σχολίασε εξ άλλου και προσέθεσε: «Φαντάζομαι πως κάποια στιγμή θα εξηγήσει πού παραπέμπει το όνομα "ΕΛΑΣ"».

Συνεχίζοντας την πολιτική κριτική, παρατήρησε ότι «κοινοτοπίες ακούσαμε, ούτε αυτοκριτική ακούσαμε» και υπενθύμισε ότι είναι «ο μακροβιότερος αρχηγός κόμματος, κρίθηκε ως πρωθυπουργός και μετά ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα κριθεί και τώρα».

Προχώρησε, όμως, επισημαίνοντας ότι «η συζήτηση θα αφορά το μέλλον κυρίως. Λυπάμαι αλλά για το μέλλον ο κ. Τσίπρας δεν είπε απολύτως τίποτα». Ενώ για τις δημοσκοπήσεις ανέφερε ότι είναι «πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα από τις μετρήσεις».

Πάντως, συνέχισε, «οι άνθρωποι, οι οποίοι υποστηρίζουν την κυβέρνηση ή έχουν τα μάτια τους στραμμένα προς τα εκεί (σ.σ. την ΝΔ) και περιμένουν, προφανώς δεν επηρεάζονται καθοριστικά από τις εξελίξεις που συμβαίνουν σε ένα διαφορετικό χώρο, χωρίς να τις υποτιμώ». Εξ άλλου, «εμείς δεν έχουμε ποτέ αμφισβητήσει τις δημοσκοπήσεις» είπε και θύμισε ότι όταν και ο Νίκος Ανδρουλάκης έγινε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπήρξε μια δημοσκοπική άνοδος για το εν λόγω κόμμα.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, «δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας ΝΔ και ΕΛΑΣ». Και υπογράμμισε τον κυβερνητικό στόχο, «η χώρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Έχουμε στόχο την αυτοδυναμία και έχουμε πει ότι την πρώτη Κυριακή πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση». Και κατέληξε λέγοντας ότι «για εμάς υπάρχει μόνο μία Κυριακή των εκλογών μετά από 12 - 13 μήνες». Εν τέλει, «εμείς πηγαίνουμε με πυξίδα τι προτείνουμε και τι πρέπει να αλλάξουμε, κι αυτό θα αξιολογηθεί από τους πολίτες».

Σε ερώτηση για τη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα του οποίου ηγείται («Ελπίδα για τη Δημοκρατία»), παρατήρησε ότι «από την Ιδρυτική Διακήρυξη άκουσα κάποιες γενικολογίες και ευχολόγια». Ξεκαθάρισε δε, ότι «όποτε χρειάζεται να γίνεται κάποιο σχόλιο, αυτό θα γίνεται».

Ακολούθησε τοποθέτηση για τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά: εδώ ο Θανάσης Κοντογεώργης δήλωσε: «Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε από τη θέση του πρωθυπουργού και του προέδρου της παράταξης με συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα. Ενέσκηψαν γεγονότα και δηλώσεις, οι οποίες οδήγησαν σε συγκεκριμένη πολιτική απόφαση σε σχέση με τον κ. Σαμαρά. Πολύ οξείες δηλώσεις για την εξωτερική πολιτική και τον υπουργό Εξωτερικών».

Επίσης για τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, σημείωσε ότι από τις ομιλίες του, και με τις επιμέρους διαφοροποιήσεις που μπορεί να υπάρχουν, όπως είπε, αναδεικνύεται ότι η «πατρίδα μας είναι πιο ισχυρή αμυντικά, κι αυτό την βοηθάει να έχει ένα μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο, το οποίο με τη σειρά του την βοηθάει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, είπε ακόμη ότι «η ενότητα είναι αρραγής στο πλαίσιο της κυβέρνησης και της ΝΔ. Διαφοροποιήσεις μπορεί να υπάρχουν και τα συζητάμε και εσωτερικά».

Η συνέντευξη έκλεισε με την εκτενή τοποθέτηση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ για τα ελληνοτουρκικά. Και πρώτα, ο ίδιος έθεσε δύο ερωτήματα: «Πρέπει να συνομιλούμε με την Τουρκία; Είναι αυτοσκοπός τα ήρεμα νερά;». Η απάντηση είναι: «Ναι και όχι». Και στο τρίτο ερώτημα, «μπορεί να υπάρχει διαρκής ειρήνη στην περιοχή αν δεν λυθεί το θέμα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας;». Εδώ η απάντηση ήταν αρνητική, με την ταυτόχρονη διευκρίνιση ότι «είναι η μοναδική διαφορά που θέλουμε να επιλυθεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να συζητάμε;», διερωτήθηκε και παρέθεσε σειρά θετικών γεγονότων που έχουν συμβεί, όπως είναι η μείωση παραβιάσεων στο Αιγαίο, τα καλύτερα αποτελέσματα στο μεταναστευτικό, τις εμπορικές σχέσεις και τον τουρισμό.

Συγχρόνως, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έστειλε το μήνυμα, «η κυβέρνηση, η χώρα μας, είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο, και προληπτικά και κατασταλτικά. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε εξωτερική πολιτική με βάση εικασίες. Ας δούμε τι είναι αυτό που είναι να έρθει όπως λέγεται. Δεν πρέπει να αισθανόμαστε ανασφαλείς ως προς την εξωτερική πολιτική».

Όμως, συμπλήρωσε, «αν γίνει, θα είναι μια αντιπαραγωγική κίνηση στο πνεύμα του διαλόγου που έχει αναπτυχθεί. Πολλές φορές δεν έχουν επιβεβαιωθεί τα χειρότερα σενάρια». Σε κάθε περίπτωση, διευκρίνισε, «αν συμβεί, δεν θα έχει έννομη συνέπεια», επιπλέον «αντιστρατεύεται το διεθνές δίκαιο».

Συμπέρασμα; «Τα τελευταία πολλά χρόνια αυτή η κυβέρνηση ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα με τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει: πέραν της αμυντικής θωράκισης, και στον χωροταξικό σχεδιασμό» και, προσέθεσε, «έτσι θα συνεχίσουμε χωρίς κορώνες».

Εν κατακλείδι, «τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση έχει δείξει με όλους τους τρόπους ότι υπηρετεί τον υπεύθυνο πατριωτισμό απαρέγκλιτα. Και για αυτό το λόγο αισθανόμαστε πιο δυνατοί και οι συμπολίτες μας το αντιλαμβάνονται», κατέληξε ο Θ. Κοντογεώργης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ