Εξάρχου: «Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια»

Τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας, των συνεργειών και της ισορροπίας ως προς την εξάρτηση από διαφορετικές πηγές ενέργειας επεσήμαναν οι ομιλητές σε θεματικό πάνελ του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Ο Joshua Volz, Ειδικός Απεσταλμένος για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, τόνισε ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενεργειακή ασφάλεια και απεξάρτηση είναι οι κυβερνητικές πολιτικές, οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες και τα έργα ΣΔΙΤ. «Οι ΗΠΑ απέδειξαν ότι είναι ένας ασφαλής ενεργειακός εταίρος, καθώς δεν εργαλειοποιούν την ενέργεια», επεσήμανε. «Πιστεύουμε πως υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για συνεργασίες στην ΕΕ», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις πηγές ενέργειας, αλλά και συνέργειες». Για τους αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMRs), είπε ότι «θα αλλάξουν τον κόσμο, όπως τον άλλαξε το ίντερνετ», ενώ προανήγγειλε νέες τεχνολογίες στον τομέα αυτό, οι οποίες, όπως ανέφερε, θα ανακοινωθούν στις 4 Ιουλίου.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Chairman & CEO του Ομίλου Aktor και CEO της Atlantic SEE LNG Trade, επεσήμανε πως ο Κάθετος Διάδρομος είναι πολύ σημαντικός για την απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να είναι ισχυρή, ενεργειακά ανεξάρτητη και να διατηρεί ισορροπία ως προς την εξάρτησή της από διαφορετικές πηγές. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την ισορροπία αυτή ως «γεωπολιτικής σημασίας», καθώς, όπως είπε, προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια. «Η ισορροπία μεταξύ της προμήθειας αμερικανικού LNG και του Κάθετου Διαδρόμου είναι το κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια, που συνδέεται και με την εθνική ασφάλεια», επεσήμανε.

Τόνισε επίσης ότι αποτελεί πρόβλημα το γεγονός πως «η ΕΕ δεν μιλά με μία φωνή». «Θα ήταν πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τη Ρωσία και την Κίνα αν, πέρα από το ενιαίο νόμισμα, διέθετε και κοινή οικονομική και αμυντική πολιτική. Πρέπει να την πείσουμε να γίνει ένα κράτος», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία ότι από τον ερχόμενο χειμώνα ενδέχεται να υπάρξει έλλειψη LNG, κάτι που, όπως εκτίμησε, θα μπορούσε να πυροδοτήσει πληθωριστικές πιέσεις, όπως συνέβη και την περίοδο της πανδημίας. Πρότεινε ως λύση «μακροπρόθεσμες συμφωνίες» με τις ΗΠΑ και άλλους προμηθευτές, ενώ τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία η Ελλάδα, λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, να καταστεί πύλη εισόδου LNG μέσω των λιμανιών της.

Η Sanja Božinovska, Υπουργός Ενέργειας, Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας, τόνισε ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο του και ότι μαζί με την Ελλάδα και τη Σερβία, οι τρεις χώρες λειτουργούν ως διαμετακομιστικός κόμβος για την απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό αέριο. «Πρέπει να προετοιμάζουμε το μέλλον σε συνεργασία με τα άλλα κράτη», επεσήμανε, τονίζοντας την ανάγκη για διασυνδεσιμότητα μεταξύ των βαλκανικών χωρών, καθώς και για αξιοποίηση των ΑΠΕ και των μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων.

Ο Traicho Traikov, Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, τόνισε ότι σήμερα η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική λόγω της γεωπολιτικής συγκυρίας και ότι υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες. Ανέφερε επίσης ότι, παρότι στη γειτονική χώρα δεν έχει ακόμη σχηματιστεί νέα κυβέρνηση, δρομολογούνται υποδομές αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ, η ενίσχυση υδροηλεκτρικού εργοστασίου και νέες μονάδες στο πυρηνικό εργοστάσιο.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton Ελλάδας.