Άλμα στο ταξιδιωτικό πλεόνασμα το πρώτο δίμηνο- Πίεση στις μεταφορές

Bελτιωμένο εμφανίζεται το ισοζύγιο υπηρεσιών τον Φεβρουάριο, εξέλιξη που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο, με τις αφίξεις να εκτοξεύονται κατά 44,5% και τα έσοδα τον μήνα αυτό και τα έσοδα κατά 70,7% στο δίμηνο.

(upd) Σημαντική ώθηση της ελληνικής οικονομίας από τον Τουρισμό στις αρχές του 2026 -μέχρι τη στιγμή ακριβώς που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή- δείχνουν τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας μας, τον Φεβρουάριο και το α' δίμηνο του 2026.

Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 38,5% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 70,7% σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2025, δείχνοντας ότι η χρονιά ξεκίνησε με καλύτερες τουριστικές επιδόσεις.

Ειδικά τον μήνα Φεβρουάριο, σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025, οι αφίξεις ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 44,5% και 83,2% αντίστοιχα!

Τα στοιχεία πάντως αποδίδουν μία μερική μόνον εικόνα για την διεθνή θέση της Ελλάδας, πριν την έναρξη της ενεργειακής κρίσης καθώς, λόγω αναβολής από την ΕΛΣΤΑΤ της ανακοίνωσης των στοιχείων εμπορευματικών συναλλαγών για τον μήνα Φεβρουάριο, η ΤτΕ δεν προχώρησε στη δημοσίευση ούτε του ισοζυγίου αγαθών, ούτε των συνολικών ισοζυγίων που το περιλαμβάνουν.

Αν και απουσιάζει το βασικό κομμάτι που θα έδειχνε πώς κινήθηκαν εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και ποια ήταν τελικά η πλήρης εικόνα του εξωτερικού ισοζυγίου της χώρας, το δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος προσφέρει χρήσιμες ενδείξεις για το πώς είχε διαμορφωθεί το τοπίο στο ξεκίνημα του 2026, πριν η διεθνής κρίση αρχίσει να επηρεάζει πιο καθαρά τις ροές εμπορίου, τουρισμού και κεφαλαίων.

Συνολικά στο πρώτο δίμηνο του 2026, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου. Ωστόσο ένα μέρος αυτής της ενίσχυσης από τον Τουρισμό αντισταθμίστηκε από την επιδείνωση στις μεταφορές και στις λοιπές υπηρεσίες.

Στο χρηματοοικονομικό σκέλος, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εισροές παρέμειναν ισχυρές:

Στις άμεσες επενδύσεις, οι υποχρεώσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού, δηλαδή οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο, ενώ καταγράφηκε και σημαντική αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Εντυπωσιακή, πάντως, ήταν και η άνοδος στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας. Στο τέλος Φεβρουαρίου 2026 ανήλθαν σε 23 δισ. ευρώ, από 15,7 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας αύξηση 46,5%.

Από την άλλη, η εικόνα στα εισοδήματα ήταν λιγότερο ενθαρρυντική. Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων στο δίμηνο πέρασε σε έλλειμμα, έναντι μικρού πλεονάσματος ένα χρόνο πριν, κυρίως λόγω της μείωσης σχεδόν κατά το ήμισυ των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα.

Παράλληλα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων περιορίστηκε, ενώ και το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα 263 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Με αυτά τα δεδομένα, η εικόνα που προκύπτει για το α΄ δίμηνο πριν τον πόλεμο και τη διεθνή κρίση, είναι θετική σε τουρισμό, επενδύσεις και διαθέσιμα, αλλά παραμένει αναγκαστικά «θολή» ως προς τις εξαγωγές- εισαγωγές και το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, έως ότου συμπληρωθεί το κρίσιμο κομμάτι των εμπορευματικών συναλλαγών.