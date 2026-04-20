Ειδήσεις | Διεθνή

Πεζεσκιάν: Πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάθε ορθολογικό και διπλωματικό μέσο για να μειωθούν οι εντάσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι κάθε ορθολογική και διπλωματική οδός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να μειωθούν οι εντάσεις με τις ΗΠΑ, ενώ υπογράμμισε παράλληλα ότι η επαγρύπνηση και η δυσπιστία στις επαφές με την Ουάσινγκτον είναι «αναμφισβήτητη αναγκαιότητα», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η διάρκειας δύο εβδομάδων κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ πρόκειται να εκπνεύσει μεθαύριο, Τετάρτη. Αμερικανοί αντιπρόσωποι αναμένεται να φθάσουν σήμερα στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη δεν έχει ανακοινώσει ακόμα αν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τηλεργασία και… ποδήλατα-Πότε κληρώνει για τα επιτόκια-Ξεκινούν οι τράπεζες

Φορολογικές δηλώσεις: 1 στους 3 φορολογούμενους πέρασε την πύλη της ΑΑΔΕ

Ξεκινά «καυτό» δεκαήμερο - Tα ορόσημα που θα κρίνουν μέτρα στήριξης και καλάθι ΔΕΘ

tags:
Ιράν
ΗΠΑ
Μέση Ανατολή
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider