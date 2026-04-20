Ferryhopper: Τα νησιά που πρωταγωνίστησαν το Πάσχα 2026 - Ποια προτίμησε η κάθε γενιά

Η Κέρκυρα βρέθηκε στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων ταξιδιωτών, αφήνοντας την Αίγινα στη δεύτερη θέση. Η δεκάδα παρέμεινε σταθερή με ανακατατάξεις: Σύρος, Άνδρος και Κρήτη κέρδισαν έδαφος, ενώ Μύκονος, Πάρος και Κέα υποχώρησαν

H πασχαλινή ταξιδιωτική κίνηση προς τα ελληνικά νησιά παρέμεινε ισχυρή το 2026, με τους εκδρομείς να δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα νησιά του Ιονίου, του Αργοσαρωνικού και των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του Ferryhopper, της κορυφαίας πλατφόρμας κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, διατηρήθηκε η σταθερότητα στους δημοφιλείς προορισμούς, με την Κέρκυρα να αποτελεί φέτος την κορυφαία επιλογή για τις πασχαλινές διακοπές.

Για τους Έλληνες ταξιδιώτες, τα 10 πιο δημοφιλή νησιά για το Πάσχα του 2026 ήταν τα εξής:

1. Κέρκυρα

2. Αίγινα

3. Τήνος

4. Σύρος

5. Πάρος

6. Κέα

7. Κρήτη

8. Άνδρος

9. Μύκονος

10. Κύθνος

Σε μια πρώτη ανάγνωση, οι επιλογές των ταξιδιωτών αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ταυτότητα του κάθε προορισμού. Η Κέρκυρα των «Μπότηδων» διατηρεί τα σκήπτρα ως ο κατεξοχήν πασχαλινός προορισμός, ενώ η Τήνος και η Σύρος συνδυάζουν τo κλίμα των ημερών με τον κυκλαδίτικο χαρακτήρα. Αντίστοιχα, νησιά όπως η Αίγινα και η Κέα παραμένουν σταθερές επιλογές για ταξιδιώτες που αναζητούν μια γρήγορη απόδραση από την πρωτεύουσα.

Οι αλλαγές σε σχέση με το 2025

Τα στοιχεία του Ferryhopper δείχνουν ότι η πρώτη δεκάδα παρέμεινε σταθερή, ωστόσο υπήρξε μια αλλαγή στη δυναμική των προορισμών που έφερε ανακατατάξεις. Η Κέρκυρα αναδείχθηκε κορυφαία επιλογή για το Πάσχα του 2026 και ακολούθησε η Αίγινα στη δεύτερη θέση, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε για άλλη μια χρονιά η Τήνος.

Η Σύρος, η Άνδρος και η Κρήτη ανέβηκαν μια θέση σε σχέση με πέρυσι, η Κύθνος παρέμεινε σταθερή, ενώ η Πάρος και η Κέα έπεσαν από μία θέση. Στον αντίποδα, η Μύκονος σημείωσε τη μεγαλύτερη υποχώρηση, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση, από την έκτη όπου βρισκόταν πέρσι.

Ποια νησιά προτίμησε η κάθε γενιά

Τα δεδομένα του Ferryhopper για το Πάσχα του 2026 αναδεικνύουν την Κέρκυρα ως τον κοινό παρονομαστή σχεδόν για όλες τις γενιές, αλλά υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στους υπόλοιπους προορισμούς που επέλεξαν. Κοινές συνισταμένες των πιο δημοφιλών νησιών είναι η εύκολη πρόσβαση και ο παραδοσιακός χαρακτήρας.



Gen Z (18-24): η νεότερη γενιά εκδρομέων του Πάσχα είναι η μόνη στην οποία η Πάρος καταλαμβάνει την πρώτη θέση, αφήνοντας την Κέρκυρα στη δεύτερη. Η πεντάδα συμπληρώνεται από την Αίγινα, την Τήνο και τη Μύκονο, η οποία εμφανίζεται αποκλειστικά στις προτιμήσεις της Gen Z.

Millennials (25-44): για τους Millennials, η Κέρκυρα βρίσκεται στην κορυφή, με την Τήνο να ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Η Αίγινα και η Πάρος καταλαμβάνουν την τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα, ενώ η Σύρος κλείνει την πρώτη πεντάδα των προτιμήσεων.

Gen X (45-54): η Κέρκυρα και η Αίγινα βρέθηκαν στην κορυφή των προτιμήσεων για την Gen X το φετινό Πάσχα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία της Κέας στην τρίτη θέση, ξεπερνώντας την Τήνο και τη Σύρο στις Κυκλάδες.

65+: οι επιλογές των μεγαλύτερων γενιών ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη συνολική εικόνα της κίνησης. Η Κέρκυρα παραμένει στην κορυφή, με την Αίγινα και την Τήνο να ακολουθούν, ενώ η Κέα και η Σύρος συμπληρώνουν την πεντάδα.

Συνολικά, η πασχαλινή κίνηση αναδεικνύει την ανθεκτικότητα του εγχώριου τουρισμού και πώς οι διαφορετικές γενιές ταξιδιωτών διαμορφώνουν τον σύγχρονο ακτοπλοϊκό χάρτη. Αυτή η σύγκλιση κλασικών και ανερχόμενων επιλογών επιβεβαιώνει τη διαχρονική δυναμική των ελληνικών νησιών και δείχνει ότι η τουριστική περίοδος ξεκινά θετικά.

