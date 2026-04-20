Ευρωαγορές: Νέες πιέσεις εν μέσω ανανεωμένης γεωπολιτικής έντασης

Στο ίδιο έργο θεατές τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο ξεκίνημα μίας νέας εβδομάδας συναλλαγών, καθώς η κλιμάκωση που καταγράφηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο, έχει δημιουργήσει για μία ακόμη φορά ένα βαρύ κλίμα, με τους επενδυτές να ανησυχούν για το κατά πόσο θα αντέξει η εύθραυστη εκεχειρία η οποία λήγει την Τετάρτη και τα σημαντικά κέρδη της Παρασκευής να φαντάζουν πολύ μακρινά.

Σε αυτό το πλαίσιο της φρέσκιας αβεβαιότητας, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί 0,89% στις 621 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε κόκκινο έδαφος. Ο δείκτης Eurostoxx 50 χάνει 1,32% στις 5.977 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο δείκτης DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης πέφτει 1,28% στις 24.388 μονάδες ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 υποχωρεί 1,19% στις 8.325 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 υποχωρεί 0,57% και διαμορφώνεται στις 10.606 μονάδες, ενώ στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολισθαίνει 1,21% στις 48.266 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο δείκτης IBEX 35 κινείται στο -1,02% στις 18.301 μονάδες.

Η συνεχιζόμενη ναυτική πίεση των ΗΠΑ προς το Ιράν, μέσω αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών, αποτελεί βασικό σημείο τριβής, ζήτημα που επιδεινώθηκε μετά το περιστατικό της Κυριακής, όταν αμερικανικό αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ και κατέλαβε ιρανικό πλοίο που φέρεται να επιχείρησε να παρακάμψει τον αποκλεισμό. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν αντίποινα.

Μετά την συγκεκριμένη εξέλιξη, το ιρανικό κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης IRIB ανέφερε ότι η Τεχεράνη «δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να συμμετάσχει στον επόμενο κύκλο των συνομιλιών» με την Ουάσιγκτον τη Δευτέρα στο Ισλαμαμπάντ. Το Ιράν θεωρεί τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό ως παραβίαση της εκεχειρίας.

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Κυριακή ότι θα «καταστρέψει κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν» εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει με τους όρους της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών θα λήξει αυτή την εβδομάδα.

Κέρδη στην Ασία

Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν υψηλότερα τη Δευτέρα, με τους επενδυτές ωστόσο να παρακολουθούν με επιφυλακτικότητα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε τη συνεδρίαση 0,44% υψηλότερα. Η SK Hynix ήταν μεταξύ των εταιρειών με τις καλύτερες επιδόσεις στον δείκτη, σημειώνοντας άνοδο άνω του 3% μετά την είδηση ​​ότι ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή μνήμης διακομιστή τεχνητής νοημοσύνης επόμενης γενιάς, σχεδιασμένης για την πλατφόρμα Vera Rubin της Nvidia. O μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,41%.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε 0,69%, ενώ ο Topix κέρδισε 0,43%.

Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε άνοδο 0,61%, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύεται λίγο πριν το κλείσιμο κατά 0,8%.

Η Κίνα διατήρησε τα βασικά επιτόκια δανεισμού αμετάβλητα για 11ο συνεχόμενο μήνα, καθώς οι κλιμακούμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε άνοδο τις τιμές ενέργειας και επηρέασαν τις προοπτικές ανάπτυξης.

Η απόφαση ελήφθη μετά την ανακοίνωση ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο αναπτύχθηκε κατά 5% στο πρώτο τρίμηνο, από 4,5% στο προηγούμενο τρίμηνο, αγγίζοντας το ανώτερο όριο του ετήσιου στόχου. Ωστόσο, το Πεκίνο μείωσε τον στόχο ανάπτυξης για το 2026 στο εύρος 4,5% έως 5%, τον χαμηλότερο που έχει τεθεί από τη δεκαετία του 1990.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 σημείωσε μικρή μεταβολή.