Λαγκάρντ: Η Ευρώπη βρίσκεται ανάμεσα στο βασικό και το δυσμενές σενάριο της ΕΚΤ

Η οικονομία της Ευρωζώνης έχει απομακρυνθεί από το βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον πόλεμο στο Ιράν, αν και αυτό δεν είναι αρκετό για να δικαιολογήσει επί του παρόντος μια κλίση προς την αύξηση των επιτοκίων, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

«Βρισκόμαστε ανάμεσα στο βασικό και το δυσμενές» σενάριο, σημείωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ στην τηλεόραση του Bloomberg την Τρίτη στην Ουάσινγκτον, όπου συμμετέχει στην εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ.

Ερωτηθείσα εάν η ΕΚΤ έχει τάση προς μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική, η Λαγκάρντ απάντησε αρνητικά. «Έχουμε μια πυξίδα που υποδεικνύει ότι η σταθερότητα των τιμών βασίζεται στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα», είπε.

Η ΕΚΤ ζυγίζει ποια μέτρα απαιτούνται μετά από 6 1/2 εβδομάδες σύρραξης στη Μέση Ανατολή που οδήγησε σε απότομη αύξηση του κόστους ενέργειας και σε «λαβωμένο» οικονομικό κλίμα. Ο γενικός πληθωρισμός στην Ευρώπη έχει ήδη εκτοξευθεί πολύ πάνω από τον στόχο του 2%. Το βασικό ερώτημα είναι πόσο επίμονη θα αποδειχθεί αυτή η απότομη αύξηση.

Οι αγορές εκτιμούν ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων είναι μόνο θέμα χρόνου, προεξοφλώντας περισσότερες από δύο κινήσεις του 0,25% φέτος. Αλλά με την τύχη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν να αιωρείται, κλίνουν κατά μιας αύξησης στην επόμενη συνάντηση στις 29-30 Απριλίου.