Οικονομία | Ελληνική Οικονομία

Πτώση κατά 3,6% στη διακίνηση εμπορευμάτων στα ελληνικά λιμάνια το γ' τρίμηνο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το γ΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,2%.

Μείωση κατά 3,6% παρουσίασε η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων στους ελληνικούς λιμένες το γ' τρίμηνο του 2025 σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μείωση κατά 0,7% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2024 προς το γ΄ τρίμηνο 2023.

Επιπλέον, η συνολική διακίνηση επιβατών στους Ελληνικούς λιμένες το γ΄ τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,2%. Αύξηση κατά 5,6% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ΄ τριμήνου 2024 προς το γ΄ τρίμηνο 2023.

Ενώ η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) παρουσίασε αύξηση 0,5% το γ' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο του 2024, έναντι αύξησης 6,1% που παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου του 2024 προς το γ' τρίμηνο του 2023.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

tags:
Λιμάνια
ΕΛΣΤΑΤ
Εμπόριο
Επιβατική κίνηση
