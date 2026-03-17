TτΕ: Ταμειακό πλεόνασμα 328 εκατ. ευρώ στο δίμηνο του 2026

Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026 παρουσίασε πλεόνασμα 328 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 836 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό δίμηνο σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 10,972 δισ. ευρώ, από 11,636 δισ. ευρώ πέρυσι, όπως επισημαίνει η ΤτΕ.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 11,009 δισ. ευρώ, από 10,7 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.



