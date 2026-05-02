ΗΠΑ: «Λουκέτο» ανακοίνωσε η Spirit Airlines

Η Spirit Airlines στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι διακόπτει τη λειτουργία της, σε μια κίνηση που θα επηρεάσει χιλιάδες προγραμματισμένες πτήσεις και σχεδόν τόσους εργαζομένους.

Η προβληματική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ακύρωσε όλες τις πτήσεις και ανακοίνωσε μια «ομαλή παύση λειτουργίας», με άμεση ισχύ από νωρίς το Σάββατο.

«Προς τους επιβάτες μας: όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί και η εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι πλέον διαθέσιμη», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Είμαστε περήφανοι για τον αντίκτυπο που είχε το μοντέλο υπερ-χαμηλού κόστους μας στον κλάδο τα τελευταία 34 χρόνια και ελπίζαμε να εξυπηρετούμε τους επιβάτες μας για πολλά ακόμη χρόνια», πρόσθεσε.

Η Spirit, η οποία δυσκολεύεται να διατηρήσει σταθερή κερδοφορία μετά την πανδημία Covid-19, επιδίωκε να εξέλθει από τη δεύτερη πτώχευσή της μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Ωστόσο, αυτά τα σχέδια εκτροχιάστηκαν λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων αεροσκαφών που προκλήθηκε από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

«Παρά τις προσπάθειες της εταιρείας, η πρόσφατη σημαντική αύξηση των τιμών πετρελαίου και άλλες πιέσεις στην επιχείρηση έχουν επηρεάσει σοβαρά τις οικονομικές προοπτικές της Spirit», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Χωρίς διαθέσιμη πρόσθετη χρηματοδότηση, η Spirit δεν είχε άλλη επιλογή από το να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία παύσης λειτουργίας».

Τον περασμένο μήνα, η Spirit απευθύνθηκε στον Λευκό Οίκο ζητώντας οικονομική βοήθεια και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχικά φάνηκε θετικός. Ωστόσο, την Παρασκευή εμφανίστηκαν αναφορές ότι η παύση λειτουργίας ήταν επικείμενη, αφού οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της εταιρείας, των ομολογιούχων της και του Λευκού Οίκου φάνηκαν να καταρρέουν.

«Η διατήρηση της επιχείρησης απαιτούσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια επιπλέον ρευστότητας που η Spirit απλώς δεν διαθέτει και δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Spirit, Ντέιβ Ντέιβις. «Αυτό είναι εξαιρετικά απογοητευτικό και όχι το αποτέλεσμα που επιθυμούσε κανείς από εμάς».

Καμία πτήση της Spirit δεν βρισκόταν στον αέρα όταν τέθηκε σε ισχύ η παύση λειτουργίας, αλλά αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε όσους επρόκειτο να ταξιδέψουν, καθώς και σε όσους βρίσκονται ήδη σε ταξίδι με προγραμματισμένη πτήση επιστροφής. Στην ιστοσελίδα που είναι αφιερωμένη στο κλείσιμό της, η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι οι επιβάτες που σκόπευαν να ταξιδέψουν δεν πρέπει να μεταβούν στο αεροδρόμιο και τους κατευθύνει σε σελίδα για την κατάσταση επιστροφών χρημάτων και τα επόμενα βήματα.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα επεξεργαστεί αυτόματα τις επιστροφές χρημάτων για πτήσεις που αγοράστηκαν απευθείας μέσω αυτής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ενώ οι επιβάτες που δεν έκαναν απευθείας κράτηση θα πρέπει να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων μέσω του ταξιδιωτικού τους πράκτορα.

Οι επιβάτες δεν θα αποζημιωθούν για έξοδα που προέκυψαν λόγω των ακυρώσεων πτήσεων, όπως επείγοντα ξενοδοχεία, εκτός αν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά τους προγράμματα ταξιδιού.

Στο απόγειο της επιτυχίας της στα μέσα της δεκαετίας του 2010, η Spirit άνοιξε έως και 28 νέες διαδρομές μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο και η αξία της εταιρείας έφτασε έως και τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Προσέλκυε επιβάτες με τις προσφορές «bare fare», όπου τα πάντα — από τα ποτά μέχρι τις χειραποσκευές στο ντουλάπι καμπίνας — χρεώνονταν επιπλέον, ενώ ο βασικός ναύλος διατηρούνταν στο ελάχιστο.

Και παρόλο που εξυπηρετούσε μόνο ένα μικρό ποσοστό του επιβατικού κοινού, η κερδοφορία της Spirit ήταν κάποια στιγμή ανάμεσα στις τρεις υψηλότερες μεταξύ των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ.

Για χρόνια αντικείμενο φημών εξαγοράς σε έναν κλάδο όπου αυτές είναι συχνές, η Spirit επιχείρησε να πουληθεί στη JetBlue το 2022, καθώς δυσκολευόταν να ανακτήσει τη χρηματοοικονομική της σταθερότητα μετά την πανδημία. Αν αυτό είχε συμβεί, θα δημιουργούσε την πέμπτη μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στη χώρα.

Ωστόσο, αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί κυβέρνησης Μπάιντεν υποστήριξαν ότι η συγχώνευση θα παραβίαζε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί ανταγωνισμού, και το 2024 ένας δικαστής συμφώνησε μαζί τους, ακυρώνοντας τη συμφωνία.

Μέσα σε λίγους μήνες, η Spirit υπέβαλε αίτηση για προστασία από πτώχευση για πρώτη φορά, προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις της — η πρώτη μεγάλη αμερικανική αεροπορική εταιρεία που κατέθεσε αίτηση βάσει του Chapter 11 από το 2011.

Ένας δικαστής ενέκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης στις αρχές του 2025, μόνο που η εταιρεία κατέθεσε ξανά αίτηση τον Αύγουστο, εν μέσω μειωμένης ζήτησης από επιβάτες χαμηλού κόστους και αυξανόμενων εξόδων. Συζητήσεις για μια προτεινόμενη συγχώνευση με τη Frontier Airlines εμφανίστηκαν τον Δεκέμβριο, αλλά τελικά δεν οδήγησαν πουθενά.

Η Spirit έχει τις ρίζες της σε μια εταιρεία μεταφορών με φορτηγά στο Μίσιγκαν, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1960, ενώ οι αεροπορικές δραστηριότητες ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1980. Το 1999, η εταιρεία μετέφερε την έδρα της στην περιοχή του Φορτ Λόντερντεϊλ στη Φλόριντα, όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Στα τέλη του 2025, απασχολούσε περίπου 17.000 εργαζομένους.