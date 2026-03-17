ΕΕ: Οικονομική και τεχνική υποστήριξη για την αποκατάσταση του αγωγού Ντρούζμπα στην Ουκρανία

Σημειώνεται πως ο εφοδιασμός αργού προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία διεκόπη μετά τις νέες ρωσικές επιθέσεις στις 27 Ιανουαρίου στον αγωγό Ντρούζμπα.

Με κοινή τους δήλωση ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δηλώνουν ότι η ΕΕ προσφέρει στην Ουκρανία οικονομική και τεχνική υποστήριξη για την αποκατάσταση του αγωγού Ντρούζμπα στην Ουκρανία που οδήγησαν στη διακοπή του εφοδιασμού αργού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Όπως τόνισαν στη δήλωσή τους:

«Μετά τις νέες ρωσικές επιθέσεις στις 27 Ιανουαρίου στον αγωγό Ντρούζμπα, οι οποίες οδήγησαν στη διακοπή του εφοδιασμού αργού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, έχουμε ξεκινήσει εντατικές συζητήσεις με τα κράτη μέλη και την Ουκρανία σε όλα τα επίπεδα για την αποκατάσταση της ροής πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Η ΕΕ έχει προσφέρει στην Ουκρανία τεχνική υποστήριξη και χρηματοδότηση. Οι Ουκρανοί έχουν χαιρετίσει και αποδεχτεί αυτήν την προσφορά. Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες είναι άμεσα διαθέσιμοι.

Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Υπό αυτή την έννοια, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα ενδιαφερόμενα μέρη για εναλλακτικές οδούς διαμετακόμισης μη ρωσικού αργού πετρελαίου προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης».