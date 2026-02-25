Πολιτική | Πολιτική - Διεθνή Νέα

Στη Γενεύη για συνομιλίες με ΗΠΑ η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη ναυτική δύναμη κοντά στις ιρανικές ακτές ενόψει πιθανών πληγμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, με επικεφαλής τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, αναχώρησε από την Τεχεράνη για τη Γενεύη για να λάβει μέρος σε έναν τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει μεγάλη ναυτική δύναμη κοντά στις ιρανικές ακτές ενόψει πιθανών πληγμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στις 19 Φεβρουαρίου ότι δίνει στην Τεχεράνη περιθώριο περίπου 10 με 15 ημερών για να συνάψει συμφωνία.

Οι συνομιλίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αύριο, Πέμπτη, στη Γενεύη, σύμφωνα με δήλωση τη Δευτέρα υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου, με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να αναμένεται να συναντηθούν με την ιρανική αντιπροσωπεία για τις διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ξανάρχισαν διαπραγματεύσεις στις 6 Φεβρουαρίου στο Μουσκάτ σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας, κυρίως για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, και έκτοτε έχουν διεξαγάγει δύο κύκλους έμμεσων συνομιλιών, μέσω της μεσολάβησης του σουλτανάτου του Ομάν.

