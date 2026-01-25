Θεοδωρικάκος: Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στη «Μακεδονία της Κυριακής» αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας στο νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας, με αιχμή τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και την ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στη «Μακεδονία της Κυριακής» αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας στο νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας, με αιχμή τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο και την ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης.

Όπως επισημαίνει, «η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία μας και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται στον πυρήνα του νέου παραγωγικού προτύπου για τον μετασχηματισμό της οικονομίας. Εδώ χτυπά η καρδιά της βιομηχανικής, ενεργειακής και εξαγωγικής ισχύος της χώρας και αυτόν τον ρόλο θέλουμε να τον ενισχύσουμε με ακόμη περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας».

Παράλληλα, αναφέρεται σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, επισημαίνοντας πως «φέρνουμε προς ψήφιση τον Φεβρουάριο ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στη βιομηχανία».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης:

1. Κύριε Θεοδωρικάκο, την εβδομάδα που μας πέρασε ολοκληρώθηκε η συγκρότηση της νέας Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και τον Έλεγχο της Αγοράς, με τον διορισμό των 3 Υποδιοικητών και του Συμβουλίου Διοίκησης. Ποιος είναι ο στόχος της και τι να προσδοκά πρακτικά ο πολίτης;

Η δημιουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς είναι μια ουσιαστική θεσμική μεταρρύθμιση που αφορά το σύνολο της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής προστατεύεται και η αγορά λειτουργεί με κανόνες, διαφάνεια και αξιοπιστία.

Για χρόνια υπήρχε σύγχυση: ο πολίτης δεν ήξερε πού να απευθυνθεί, ποιος έχει την ευθύνη, ποιος ελέγχει. Αυτό ακριβώς ερχόμαστε να αλλάξουμε. Πλέον υπάρχει ένα και μόνο σημείο αναφοράς. Ο πολίτης θα ξέρει πού απευθύνεται, ποιος τον ακούει και ποιος παρεμβαίνει.

Η νέα Αρχή είναι πραγματικά ανεξάρτητη, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ. Διαθέτει ισχυρή διοίκηση με θεσμικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Έχει ήδη οριστεί Διοικήτρια η Δέσποινα Τσαγγάρη, στέλεχος με μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία της αγοράς, ενώ προ ημερών ολοκληρώθηκε και η στελέχωση με τους τρεις Υποδιοικητές και το Συμβούλιο Διοίκησης και περνά άμεσα σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Στη νέα Αρχή εντάσσονται η ΔΙΜΕΑ, ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι αρμόδιες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Την «προικίζουμε» με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, αξιοποιώντας και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ώστε οι έλεγχοι να είναι ταχύτεροι και πιο αποτελεσματικοί.

Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη; Καλύτερη προστασία, λιγότερη γραφειοκρατία και μια αγορά που λειτουργεί με κανόνες – για όλους.

2. Έχετε αναλάβει τη δέσμευση πως θα διαθέσετε όσα κονδύλια απαιτηθούν από πόρους του Υπουργείου για την υλοποίηση του τεχνολογικού πάρκου Thess INTEC. Πώς αξιολογείτε την ταχύτητα υλοποίησης του project και πώς θα συμβάλλει στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε τεχνολογικό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης;

Το Thess INTEC είναι ένα εμβληματικό αναπτυξιακό project όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα. Το θεωρώ κρίσιμο κομμάτι του νέου παραγωγικού προτύπου που υλοποιούμε, συνδέοντας την έρευνα με τη βιομηχανία, την καινοτομία με την παραγωγή και τη γνώση με νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Η χρηματοδότηση του Thess INTEC διασφαλίζεται μέσω μεικτού σχήματος, με πόρους από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και την απαραίτητη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Έχω αναλάβει προσωπικά τη δέσμευση ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα στηρίξει την ολοκλήρωση του έργου με όλους τους διαθέσιμους πόρους. Και αυτό κάνουμε. Με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οι αδειοδοτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν σε χρόνους απολύτως ανταγωνιστικούς με αυτούς των πιο ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να υλοποιεί σύνθετα έργα με ταχύτητα, σοβαρότητα και θεσμική ασφάλεια. Το έργο πλέον βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης, με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.

Η συμβολή του στη Θεσσαλονίκη είναι σημαντική: δημιουργεί έναν σύγχρονο κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας, προσελκύει επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και τοποθετεί την πόλη στον χάρτη των τεχνολογικών κέντρων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

3. Ποια η θέση της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας στο νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας; Πώς μπορεί η περιοχή να προσελκύσει περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, την ώρα που φορείς του επιχειρείν εκφράζουν παράπονα για πλήθος γραφειοκρατικών εμποδίων;

Η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία μας και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται στον πυρήνα του νέου παραγωγικού προτύπου για τον μετασχηματισμό της οικονομίας. Εδώ χτυπά η καρδιά της βιομηχανικής, ενεργειακής και εξαγωγικής ισχύος της χώρας και αυτόν τον ρόλο θέλουμε να τον ενισχύσουμε με ακόμη περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος έχει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία. Δίνει προτεραιότητα στη μεταποίηση, στις παραμεθόριες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές και στις μεγάλες επενδύσεις που φέρνουν τεχνογνωσία και υποδομές. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2025 καταγράψαμε ρεκόρ πληρωμών Αναπτυξιακών Νόμων, ύψους περίπου 340 εκατ. ευρώ – τα περισσότερα από το 2008 – με το μεγαλύτερο μέρος των πόρων να κατευθύνεται για πρώτη φορά στην περιφέρεια και ειδικά σε Μακεδονία και Θράκη. Στηρίζουμε έμπρακτα την παραγωγική οικονομία και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, προχωράμε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και την περαιτέρω απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Έχουμε έτοιμο και φέρνουμε προς ψήφιση τον Φεβρουάριο ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στη βιομηχανία, που καταργεί περιττές γραφειοκρατικές απαιτήσεις, διευκολύνει τον εκσυγχρονισμό βιομηχανικών εγκαταστάσεων και επιχειρηματικών πάρκων και επιταχύνει τις αδειοδοτήσεις. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα logistics και τα data centers.

Το μήνυμα είναι σαφές: ο επενδυτής που θέλει να παράγει, να εξάγει και να δημιουργεί δουλειές πρέπει να βρίσκει ένα κράτος σύμμαχο και όχι εμπόδιο.

4. Μέρος της αγοράς κάνει λόγο για σοβαρές καθυστερήσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και διάθεσης κονδυλίων από παλαιότερους Αναπτυξιακούς Νόμους. Τι απαντάτε σε αυτό τον ισχυρισμό και πού βάζετε τον πήχη των πληρωμών από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο για την τρέχουσα χρονιά;

Οι παλαιότεροι Αναπτυξιακοί Νόμοι αντιμετώπισαν στην πράξη δυσκολίες και καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα επενδυτικά σχέδια να μένουν για χρόνια σε εκκρεμότητα. Δεν το αρνηθήκαμε. Αντίθετα, επιλέξαμε να το αντιμετωπίσουμε, ελέγχοντας για πρώτη φορά παλαιότερα επενδυτικά σχέδια που έλαβαν κρατική ενίσχυση αλλά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Αλλάξαμε εντελώς τη φιλοσοφία στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, θεσπίζοντας αυστηρά και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα. Οι αξιολογήσεις ολοκληρώνονται πλέον εντός 90 ημερών. Στα δύο πρώτα καθεστώτα, για τη Μεταποίηση και τις Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης, που είχαν προκηρυχθεί τον Οκτώβριο, ήδη έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες και στις 31 Ιανουαρίου, όπως προβλέπει ο νόμος, θα ανακοινωθούν τα οριστικά επενδυτικά σχήματα που θα λάβουν κρατική χρηματοδότηση.

Παράλληλα, ενισχύσαμε ουσιαστικά τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων, καθιερώνοντας ένα αυστηρό αλλά δίκαιο πλαίσιο. Προβλέψαμε μέχρι και απένταξη του έργου εάν δεν έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 10% εντός δύο ετών, αλλά και «πέναλτι» επιπλέον 10% για την επιστροφή ενίσχυσης σε περίπτωση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής. Τελειώνουμε οριστικά με τη λογική των «αιώνιων φακέλων» και των σχεδίων που μένουν στα συρτάρια.

5. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια να επιστραφούν κονδύλια από επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια που δεν υλοποιήθηκαν; Ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων ως σήμερα;

Όπως σας προανέφερα, για πρώτη φορά, με επιμονή και συστηματική δουλειά, το Υπουργείο Ανάπτυξης καταγράφει και αντιμετωπίζει το πρόβλημα των επενδύσεων που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, ενώ είχαν λάβει δημόσια ενίσχυση.

Ήδη, 90 εκατ. ευρώ έχουν σταλθεί στην ΑΑΔΕ προς είσπραξη για επενδυτικά σχέδια των Αναπτυξιακών Νόμων του 2004 και του 2011, ενώ θα ακολουθήσει έλεγχος και για τον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016. Θα συνεχίσουμε για να γυρίσει πίσω στα δημόσια ταμεία και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, ελέγχοντας φάκελο – φάκελο όλα τα επενδυτικά σχέδια.

Δεσμευτήκαμε για διαφάνεια παντού και για τους πάντες - και το κάνουμε πράξη. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης και σεβασμού προς τους πολίτες. Τα χρήματα επιστρέφουν στην πραγματική οικονομία, σε παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

6. Σκέφτεστε την επιβολή πλαφόν στις αυξήσεις των ασφαλίστρων υγείας για το 2026;

Η προστασία των καταναλωτών από υπέρογκες αυξήσεις στον τομέα των ασφαλίστρων ιδιωτικής υγείας είναι μια προτεραιότητα της Κυβέρνησής μας και την τηρούμε στην πράξη, με παρεμβάσεις που έχουν αποτέλεσμα. Έχουμε πλήρη εικόνα των προβλημάτων των πολιτών και παρεμβαίνουμε όταν και όπου χρειάζεται.

Θυμίζω ότι πέρυσι οι ασφαλιστικές εταιρείες ανακοίνωσαν αυξήσεις της τάξεως του 15% και 20%. Μετά από κυβερνητική παρέμβαση και έντονη αντιπαράθεση, οι αυξήσεις αυτές περιορίστηκαν τελικά περίπου στο 7%, γιατί θεωρήσαμε ότι τέτοιες πρακτικές συνιστούν αντιασφαλιστική συμπεριφορά, ιδίως στα ισόβια συμβόλαια υγείας.

Παράλληλα, νομοθετήσαμε την κατάργηση του παλαιού δείκτη του ΙΟΒΕ και την αντικατάστασή του από νέο δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ, ώστε οι αναπροσαρμογές να βασίζονται σε πιο αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτός ο δείκτης από την ΕΛΣΤΑΤ –που είναι ανεξάρτητη Αρχή– κάλεσα την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών και ζήτησα οι φετινές αυξήσεις να μην υπερβούν τις περσινές και να κινούνται στα όρια του πληθωρισμού υγείας.

Η εικόνα που έχω είναι ότι η ασφαλιστική αγορά ανταποκρίνεται και οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα δε θα είναι μεγαλύτερες από τις περσινές. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται. Η λύση του πλαφόν δεν αποτελεί βιώσιμη απάντηση, γιατί στρεβλώνει τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Στόχος μας είναι μια αγορά που λειτουργεί με κανόνες, διαφάνεια και σεβασμό στον καταναλωτή.