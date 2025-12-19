Σε υψηλό 30 ετών τα επιτόκια από την BoJ

Η Ιαπωνία ξεκίνησε την ομαλοποίηση της πολιτικής της πέρυσι, εγκαταλείποντας το καθεστώς αρνητικών επιτοκίων (το μοναδικό στον κόσμο) που εφάρμοζε από το 2016.

Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στο 0,75%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1995, προχώρησε η Τράπεζα της Ιαπωνίας (Bank of Japan - BoJ), ενώ παράλληλα δήλωσε έτοιμη να προχωρήσει σε περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Η BoJ δήλωσε ότι τα πραγματικά επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν «σημαντικά αρνητικά», προσθέτοντας ότι οι ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν σταθερά την οικονομική δραστηριότητα.

Μετά την απόφαση, η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά περίπου 3 μονάδες βάσης στο 2,975%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 1999, ενώ το γιεν αποδυναμώθηκε κατά 0,25% στα 155,92 έναντι του δολαρίου. Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 1,28%.

Η Ιαπωνία ξεκίνησε την ομαλοποίηση της πολιτικής της πέρυσι, εγκαταλείποντας το καθεστώς αρνητικών επιτοκίων (το μοναδικό στον κόσμο) που εφάρμοζε από το 2016. Έκτοτε, διατηρεί αυξάνει σταθερά τα επιτόκια, δηλώνοντας ότι στόχος της είναι να επιτύχει έναν «ευνοϊκό κύκλο» αύξησης μισθών και τιμών.

Ο πληθωρισμός υπερβαίνει τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας για 44 συνεχόμενους μήνες, με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα την Πέμπτη να δείχνουν αύξηση των τιμών καταναλωτή κατά 2,9% τον Νοέμβριο. Ο υψηλός πληθωρισμός έχει ασκήσει πίεση στους πραγματικούς μισθούς, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει μείωση για 10 συνεχόμενους μήνες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας.

Η BoJ προέβλεψε ότι ο βασικός πληθωρισμός - εξαιρουμένων των τιμών φρέσκων τροφίμων - είναι πιθανό να αποκλιμακωθεί κάτω από το 2% από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, λόγω της βραδύτερης αύξησης των τιμών των τροφίμων, καθώς και των επιπτώσεων των κυβερνητικών μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι παρά την αδυναμία που παρατηρείται στην οικονομία, τα εταιρικά κέρδη αναμένεται να παραμείνουν υψηλά ενώ οι επιχειρήσεις πρόκειται να συνεχίσουν να αυξάνουν τους μισθούς το 2026.