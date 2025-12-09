Απομάκρυνση του διεθνούς νομισματικού συστήματος από το δολάριο «βλέπει» ο Πανέτα της ΕΚΤ

Παρόλο που το δολάριο θα παραμείνει βασικό νόμισμα, ο κόσμος «μπορεί σταδιακά να κινηθεί προς μια πιο πολυπολική διαμόρφωση», δήλωσε ο Πανέτα.

Το διεθνές νομισματικό σύστημα πιθανότατα θα απομακρυνθεί από το δολάριο και θα μεταβεί σε μια «συνύπαρξη» πολλών παγκόσμιων νομισμάτων, σύμφωνα με τον Φάμπιο Πανέτα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Παρόλο που το δολάριο θα παραμείνει βασικό νόμισμα, ο κόσμος «μπορεί σταδιακά να κινηθεί προς μια πιο πολυπολική λογική», δήλωσε ο Πανέτα σε ομιλία του στη Δουβλίνο την Τρίτη. «Μια τέτοια αλλαγή μπορεί να φέρει μεγαλύτερη διαφοροποίηση ή να ενισχύσει τη μεταβλητότητα και τον κίνδυνο μετάδοσης, εάν η συντονισμένη δράση αποτύχει».

Ο Πανέτα, ο οποίος είναι επίσης διοικητήςτης Τράπεζας της Ιταλίας, τόνισε ότι η καλή διακυβέρνηση αποτελεί το κλειδί για τη διαχείριση τέτοιων κινδύνων. Επισήμανε ότι πυλώνες της νομισματικής σταθερότητας παραμένουν η εξουσία του κράτους και οι ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες.

Η τριετής έρευνα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο, έδειξε ότι το αμερικανικό δολάριο συνεχίζει να κυριαρχεί στις παγκόσμιες αγορές συναλλάγματος, συμμετέχοντας στο 89,2% όλων των συναλλαγών, από 88,4% το 2022. Το μερίδιο του ευρώ μειώθηκε στο 28,9% από 30,6%, ενώ το μερίδιο του ιαπωνικού γεν παρέμεινε περίπου σταθερό στο 16,8%.